Polscy (i nie tylko) operatorzy solidaryzują się z obywatelami Ukrainy, którzy uciekają z napadniętej przez Rosję ojczyzny. Szczególnie w tych trudnych czasach komunikacja jest bardzo ważna, dlatego sieci przygotowują specjalne oferty i udogodnienia dla Ukraińców. Mobile Vikings również aktywnie pomaga uchodźcom.

Reklama

Mobile Vikings rozdaje karty SIM i obniża ceny połączeń do Ukrainy

Przedstawiciele sieci już drugi tydzień są obecni na dworcu PKP we Wrocławiu, gdzie rozdają uchodźcom z Ukrainy karty SIM z polskim numerem telefonu i opłaconym miesiącem użytkowania. Ponadto na stoisku Mobile Vikings znajdują się również ładowarki i power banki, aby umożliwić obywatelom Ukrainy kontakt z najbliższymi, którzy też uciekli do Polski lub pozostali w ojczyźnie.

Dziś natomiast operator poinformował, że od 9 marca 2022 roku, aż do odwołania, wszyscy użytkownicy zapłacą mniej za połączenia międzynarodowe do wszystkich ukraińskich sieci. Od teraz stawka za minutę wynosi zaledwie 0,05 złotych, podczas gdy do tej pory było to 2 złote – oznacza to obniżkę ceny aż o 97%!

Reklama

Co ważne, ceny połączeń międzynarodowych do Ukrainy zostały obniżone automatycznie, przez operatora – klienci nie muszą nic robić, aby dzwonić taniej na numery ukraińskich sieci. Nowa stawka już obowiązuje (jak zostało wspomniane – do odwołania).

źródło: Mobile Vikings Polska

Od zawsze kierujemy się zasadą maksymalnej prostoty, jasności i przede wszystkim dbałości o naszych użytkowników. Teraz – w obliczu trudnej sytuacji za wschodnią granicą – solidaryzujemy się z obywatelami Ukrainy i podejmujemy działania pomocowe. Jako operator komórkowy chcemy wyrazić nasze wsparcie działając w obszarze, na którym znamy się najlepiej, czyli poprzez utrzymanie łączności, maksymalne ułatwienie pozostania w kontakcie na terenie naszego kraju oraz z bliskimi, którzy pozostali w Ukrainie. Magdalena Broj, Head of Communication w Mobile Vikings

Jednocześnie Mobile Vikings poinformował, że rozpoczął prace nad tłumaczeniem swojej strony i aplikacji na urządzenia mobilne na język ukraiński, a pierwsze, kluczowe sekcje Viking App oraz specjalna strefa z instrukcjami są już dostępne po ukraińsku. Operator podkreśla, że w prace zaangażowani są użytkownicy sieci, którzy również solidaryzują się z uchodźcami z Ukrainy.

Przy okazji Mobile Vikings zapowiedział również uruchomienie specjalnej edycji akcji pomocowej Szalupy Ratunkowe, w ramach której klienci sieci będą mogli przekazać skumulowane gigabajty ze swojego konta na wsparcie charytatywne. Zbiórka ruszy już w przyszłym tygodniu – o jej stracie operator powinien poinformować m.in. na profilu Mobile Vikings Polska na Facebooku.