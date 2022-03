Super promocja na legendarnego Samsunga. Cena bardzo kusi

Należy się spodziewać, że ten Samsung wkrótce całkowicie zniknie ze sklepów. Cieszy się on ogromną popularnością wśród klientów z uwagi na fakt, że promocje na niego pojawiają się jedna za drugą, dzięki czemu można go kupić coraz taniej. Obok tej oferty trudno przejść obojętnie – ta promocja jest bardzo kusząca.

Super promocja na legendarnego Samsunga. Cena jest bardzo kusząca

W ostatnim czasie najczęściej promocjami objęty był Samsung Galaxy S20 FE z procesorem Qualcomm Snapdragon 865 bez wsparcia dla obsługi sieci 5G – dzięki nim dało się kupić ten model już nawet za 1799 złotych. Nic dziwnego, że każda tego typu akcja cieszyła się ogromną popularnością.

Promocje na wersję z modemem 5G zdarzały się zdecydowanie rzadziej, aczkolwiek w lutym nastąpiła kumulacja promocji, dzięki czemu tego Samsunga dało się mieć ostatecznie za 2399 złotych. Była to bardzo kusząca oferta, choć wymagała dodatkowego zachodu ze strony klienta, ale dla kilku stówek oszczędności przecież warto się pofatygować.

Teraz ponownie można kupić Samsunga Galaxy S20 FE 5G w atrakcyjnej cenie. Co więcej, aktualnie najniższej na rynku i prawdopodobnie najniższej w całej historii dostępności tego smartfona w Polsce. Nie przypominam sobie bowiem, żeby do tej pory model ten dało się kupić za 2199 złotych! Jeśli się mylę, poprawcie mnie w komentarzach, pamiętając, że mowa tu o wersji z modemem 5G.

Galaxy S20 FE 5G kupicie za 2199 złotych w sklepie Media Expert – wystarczy, że dodacie smartfon do koszyka, wpiszecie w nim kod rabatowy R10-130322 i dokończycie składanie zamówienia. Zamiennie możecie skorzystać z oferty, w ramach której sklep daje 50 złotych rabatu za każde wydane 500 złotych. Nie ma to jednak znaczenia – w obu przypadkach cena spadnie o 200 złotych. Ponadto jedna i druga akcja obowiązuje do 13 marca 2022 roku.

źródło: Media Expert

Promocja obejmuje tylko wybrane wersje kolorystyczne – niebieską, lawendową, białą i zieloną, czerwonej i brzoskwiniowej już nie. Do tego cały czas mowa tu o konfiguracji z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej.

Na koniec warto jeszcze dodać, że aktualnie to najlepsza oferta na ten smartfon na polskim rynku w oficjalnej polskiej dystrybucji – pozostali partnerzy Samsunga sprzedają tego Galaxy za co najmniej 2399 złotych. W dodatku możecie w sklepie Media Expert wybrać opcję zapłacenia za urządzenie w 10 ratach 0%.