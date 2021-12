W ostatnim czasie słyszy się przede wszystkim informacje o kolejnych podwyżkach i wszechobecnej drożyźnie. Tym razem mamy jednak do czynienia z wiadomościami o obniżkach – klienci Orange już od przyszłego roku dostaną więcej i zapłacą mniej za wybrane usługi.

Klienci Orange dostaną więcej i zapłacą mniej w roamingu w UE

To ważna wiadomość dla osób, które planują zagraniczny wyjazd do kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Już od 1 stycznia 2022 roku obowiązywać będzie nowy, korzystniejszy dla klientów cennik usług w roamingu w UE.

Od Nowego Roku operator podwyższy limit gigabajtów w planach taryfowych nawet o 1,79 GB, a także obniży tzw. opłaty dodatkowe za połączenia głosowe z 4 groszy do 3 groszy.

Nowe limity GB w Strefie 1 w wybranych taryfach:

Plan Mobilny 35 – 3,00 GB,

Plan Mobilny 45 – 7,66 GB,

Plan Mobilny 55 – 9,05 GB,

Plan Mobilny 75 – 11,84 GB,

Plan 40 – 4,00 GB,

Plan 50 – 8,36 GB,

Plan 60 – 9,75 GB,

Plan 80 – 12,53 GB,

Music Pass – 0,70 GB,

Video Pass – 2,79 GB,

Internet Mobilny Podstawowy – 2,79 GB,

Internet Mobilny Optymalny – 6,96 GB.

Dla przypomnienia, Strefa 1 obejmuje Unię Europejską oraz kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego i terytoria zależne: Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Cypr (Republikę Cypryjską), Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Gujanę Francuską, Gwadelupę, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Liechtenstein, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Martynikę, Niemcy, Norwegię, Portugalię, Reunion, Rumunię, Słowację, Słowenię, Szwecję, Węgry i Włochy.

Klienci nie tylko dostaną do dyspozycji większe paczki internetu do wykorzystania w roamingu w Unii Europejskiej, ale zapłacą też mniej za transfer poza limitem – od 1 stycznia 2022 roku 1 GB będzie kosztował 14,36 złotych.

Wszystkie opisane powyżej zmiany dotyczą klientów indywidualnych i biznesowych, w tym również użytkowników ofert Orange na kartę oraz Orange Flex, a także nju mobile. Szczegółowe informacje na temat opłat i limitów w każdej ofercie można sprawdzić na dedykowanej stronie internetowej.

Przy okazji operator przypomina, że Wielka Brytania i Gibraltar nie należą już do Strefy 1, ale przygotował dla klientów specjalną promocję – wszystkiego na jej temat dowiecie się z artykułu na temat opłat w roamingu w UK.