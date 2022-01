Przestępcy często podszywają się pod znane firmy i wykorzystując brak czujności swoich ofiar, okradają je nierzadko ze wszystkich pieniędzy i oszczędności całego życia. Poczta Polska ostrzega przed jednym z takich oszustw.

Poczta Polska ostrzega – ktoś się pod nią podszywa

Poczta Polska informuje, że w ostatnim czasie na popularności zyskało oszustwo „na Pocztę Polską”. Oszuści podszywają się pod nią i wysyłają SMS-y do swoich ofiar, w których informują o konieczności dopłaty do rzekomo oczekiwanej przesyłki. W wiadomościach znajduje się link, po kliknięciu którego ofiara jest przenoszona na podstawioną stronę internetową, na której ma uregulować należność.

Najczęściej są to niewielkie kwoty, dlatego wiele osób przelewa środki na konto oszustów. Na tym się jednak nie kończy, ponieważ jednocześnie, logując się do bankowości internetowej, dane do logowania przekazywane są przestępcom, a to otwiera im drogę do kradzieży pieniędzy z konta.

źródło: Poczta Polska

Właśnie dlatego nigdy nie wolno wierzyć w wiadomości, że Poczta Polska oczekuje na dopłatę za dostarczenie przesyłki – wszelkie należności reguluje się przy nadawaniu lub odbieraniu paczki bezpośrednio u listonosza bądź kuriera. Żadna firma, która zajmuje się dystrybucją przesyłek, nigdy nie domaga się dopłaty od klienta, więc wiadomości z informacją o rzekomej niedopłacie należy natychmiast kasować i nie klikać w żadne linki!

To jednak jeszcze nie koniec, ponieważ oszuści bywają też na tyle bezczelni, że dzwonią do swoich ofiar i podając się za pracownika poczty, proszą je o adres, pod który ma rzekomo zostać doręczona oczekująca przesyłka dla nich. Następnie do tej samej osoby dzwoni kolejny oszust, podający się za policjanta, ścigającego „oszusta od paczek” – tego, który dzwonił przed chwilą, i wypytuje o wartościowe rzeczy znajdujące się w mieszkaniu.

Dalszy ciąg można sobie już wyobrazić – jeśli ofiara przyzna, że ma cenne rzeczy w mieszkaniu lub/i dużą kwotę gotówki, przestępcy z dużym prawdopodobieństwem znajdą sposób, aby ją okraść, na przykład wykorzystując metodę „na policjanta”, która niestety jest tak samo skuteczna, jak „na wnuczka”.

Poczta Polska apeluje o czujność, tym bardziej, że wcześniej często zgłaszane było podobne oszustwo, tylko z wykorzystaniem poczty elektronicznej – wiadomości e-mail również zawierały informację o niedopłacie i link do podstawionej strony. Poczta Polska nigdy nie wysyła informacji z żądaniem uregulowania rzekomej niedopłaty do przesyłki. Warto też zgłaszać takie przypadki, żeby firma wiedziała, że ktoś się pod nią podszywa i jaką metodę stosuje.