Netia zwiększa prędkość swojego światłowodu. Ile kosztuje 2 Gbit/s?

Klienci oczekują dostępu do szybkiego i niezawodnego internetu. Światłowód taki właśnie jest. Użytkownicy mają jednak coraz większe wymagania i Netia postanowiła wyjść temu naprzeciw – od teraz oferuje ona również prędkość do 2 Gbit/s, czyli dwa razy większą niż do tej pory.

Internet światłowodowy do 2 Gbit/s w Netia

Od listopada klienci zainteresowani internetem światłowodowym z Netii mają do wyboru jeszcze więcej prędkości, ponieważ firma dodała do swojej oferty opcję do 2 Gbit/s, podczas gdy wcześniej maksymalna dostępna prędkość wynosiła do 1 Gbit/s. Co ważne: cały czas tutaj mowa o prędkości pobierania – w przypadku nowej taryfy prędkość wysyłania sięga maksymalnie 1 Gbit/s.

Cena internetu światłowodowego o prędkości pobierania do 2 Gbit/s zaczyna się od 100 złotych miesięcznie, zatem jest on droższy od dotychczas topowej opcji do 1 Gbit/s o 40 złotych, która aktualnie dla nowych klientów kosztuje 60 złotych miesięcznie (najniższa cena z ostatnich 30 dni to 80 złotych). W ramach obecnie dostępnej promocji przez pierwsze trzy miesiące klient nie zapłaci ani złotówki opłaty abonamentowej.

100 złotych miesięcznie to cena abonamentu dla osób, które mieszkają w lokalach w zabudowie wielorodzinnej. W przypadku łączy w zabudowie jednorodzinnej miesięczny abonament za internet wynosi 120 złotych miesięcznie. Obie ceny uwzględniają rabaty za zgody marketingowe i e-fakturę. Po upływie 24 miesięcy, jeśli umowa przejdzie na czas nieokreślony, opłata abonamentowa wzrośnie o 10 złotych miesięcznie.

Netia, podobnie jak Orange, zastrzega jednak, że 2 Gbit/s to maksymalna prędkość, jaką można uzyskać w danym lokalu/domu, ale na jednym urządzeniu szczytem jest 1 Gbit/s. Ponadto operator oferuje pakiet z telewizją 4K – cena zaczyna się już od 105 złotych miesięcznie.

Gdzie dostępny jest internet światłowodowy do 2 Gbit/s w Netia?

Światłowód o prędkości do 2 Gbit/s jest dostępny wyłącznie na własnej sieci światłowodowej (PON/FTTH) Grupy Netia. Obecni klienci mogą przejść na wyższą prędkość bez wymiany sprzętu, jeśli posiadają urządzenia combo Huawei HG8245Q, HG8245Q2 lub HG8245X6-10.