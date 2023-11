Powiedzenie „mały, ale wariat” idealnie pasuje do tego smartfona

Małe smartfony nie cieszą się wystarczająco dużą popularnością, aby największym producentom opłacało się je produkować, jednak na szczęście robi to wiele mniejszych firm. Do sprzedaży trafił właśnie nowy „maluch”, który może pozytywnie zaskoczyć Was swoją specyfikacją techniczną. Ile trzeba za niego zapłacić?

Nowy smartfon DOOGEE Smini to zaskakująco mocny „maluch”

Mniejsze smartfony najczęściej oferują dość słabą specyfikację techniczną, jednak tak nie jest w przypadku DOOGEE Smini. Na jego pokładzie znalazły się bowiem procesor MediaTek Helio G99 (6 nm) oraz 8 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci. Do tego obie pamięci można rozszerzyć – operacyjną o 7 GB kosztem wewnętrznej, a masową o nawet 2 TB za sprawą karty w formacie microSD.

DOOGEE Smini (źródło: DOOGEE)

DOOGEE Smini zaskakuje też obecnością nie tylko jednego, a aż dwóch (!) wyświetlaczy. Na przodzie znajduje się 4,5-calowy IPS o rozdzielczości qHD+, a drugi jest na tyle. Nie znamy jego parametrów – wiemy jedynie, że jest on kolorowy i może wyświetlać informacje m.in. o godzinie, dacie i poziomie naładowania akumulatora.

DOOGEE Smini oferuje też niezłą konfigurację aparatów – na przodzie umieszczono jeden o rozdzielczości 8 Mpix, natomiast na tyle dwa: główny 50 Mpix i drugi 2 Mpix do zdjęć makro. Na pokładzie smartfona znalazło się jeszcze miejsce na moduły Bluetooth 5.2 i NFC oraz czytnik linii papilarnych i hybrydowy dual SIM (2x nano SIM lub SIM + microSD). Całość fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 13, a energię do działania dostarczy jej akumulator o pojemności 3000 mAh, który obsługuje 18 W ładowanie przez port USB-C (ze wsparciem dla USB OTG).

DOOGEE Smini ma wymiary 133x60x13,5 mm i waży 155 gramów. Dla porównania, iPhone SE 2022 z 4,7-calowym ekranem na przodzie mierzy 138,4×67,3×7,3 mm. iPhone 13 mini z 5,4-calowym wyświetlaczem jest mniejszy (131,5×64,2×7,7 mm), ale DOOGEE Smini to smartfon typu rugged, tj. we wzmocnionej, bardziej odpornej na uszkodzenia obudowie (IP68, IP69K, MIL-STD-810H).

DOOGEE Smini (źródło: DOOGEE)

Cena smartfona DOOGEE Smini

Smartfon jest już dostępny w sklepie Doogee Global Store na platformie AliExpress za 1062,91 złotych. Aktualnie trwa przedsprzedaż tego modelu – otwarta sprzedaż rozpocznie się 25 listopada 2023 roku.