Nowy smartfon HONOR dostępny w Europie w niskiej cenie

Portfolio marki HONOR wzbogaciło się o nowy smartfon. Tym razem jest to propozycja z bardzo niskiej półki cenowej. Choć cena tego modelu jest naprawdę przystępna, to specyfikacja nie jest tak marna, jak można by się było spodziewać.

Specyfikacja smartfona HONOR X6a

Smartfon wyposażony jest w wyświetlacz FullView z matrycą TFT LCD o przekątnej 6,56 cala z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz. Rozdzielczość ekranu wynosi natomiast 1612×720 pikseli (HD+, proporcje 20,15:9), co w urządzeniu z tej półki cenowej jest jak najbardziej zrozumiałe.

HONOR X6a (źródło: HONOR)

W górnej części wyświetlacza jest wycięcie w kształcie litery „V” (lub kropli wody, jak nazywa to HONOR), w którym umieszczono aparat do selfie i rozmów wideo – ma on matrycę 5 Mpix i przysłonę f/2.2. Na tyle są natomiast aż trzy aparaty, choć tylko jeden z nich tak naprawdę może „pochwalić się” atrakcyjną specyfikacją, bo ma rozdzielczość 50 Mpix i f/1.8. Pozostałe dwa to popularne „zapychacze” – jeden służy do pomiaru głębi, zaś drugi do zdjęć makro (które można spodziewać się, że będą naprawdę marnej jakości).

Sercem smartfona HONOR X6a jest procesor MediaTek Helio G36 (12 nm) bez modemu 5G. Towarzyszy mu 4 GB RAM, a energię do wszystkich podzespołów dostarczy akumulator o pojemności 5200 mAh, który można ładować przewodowo (przez USB-C; USB 2.0) z mocą 22,5 W (w 20 minut do 31%). Pamięć wewnętrzna ma z kolei pojemność 128 GB i da się ją rozszerzyć o nawet 1 TB dzięki karcie w formacie microSD.

Co jeszcze można powiedzieć o tym smartfonie? Że ma wymiary 163,32×75,07×8,35 mm i waży 188 gramów, a także oferuje również czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, moduł NFC, dual SIM (2x nano SIM), wsparcie dla USB OTG i 3,5 mm złącze słuchawkowe. HONOR X6a fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką MagicOS 7.1. Producent nie podaje, jak długo zamierza wspierać aktualizacjami ten model.

Cena smartfona HONOR X6a, dostępność

Nowy HONOR X6a zadebiutował w Wielkiej Brytanii, gdzie jest już dostępny do kupienia za 129,99 funtów (równowartość ~670 złotych) w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej Midnight Black i niebieskiej Cyan Lake. Na ten moment nie mamy informacji, czy smartfon będzie dostępny w Polsce, ale jeśli tak się stanie, to należy spodziewać się nieco wyższej ceny niż w UK.