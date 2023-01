Orange: ludzie coraz mniej rozmawiają przez telefon. Co robią częściej?

Do czego służy telefon komórkowy? Pierwszą odpowiedzią, jaka przychodzi do głowy, jest rozmawianie. Tymczasem klienci Orange coraz rzadziej rozmawiają. Co zaś robią coraz częściej? Operator podzielił się bardzo interesującymi danymi, zebranymi w 2022 roku.

Klienci Orange coraz mniej rozmawiają przez telefon

Kiedyś komórki służyły przede wszystkim do dzwonienia i SMS-owania. Z czasem ich funkcjonalność rosła – pojawiła się możliwość wysyłania i odbierania MMS-ów, robienia zdjęć, słuchania muzyki i w końcu korzystania z internetu. Dziś klasyczne telefony z klawiaturą alfanumeryczną cieszą się znacznie mniejszą popularnością niż smartfony. I wyraźnie przekłada się to na sposób, w jaki korzystają z nich użytkownicy.

Orange, podobnie jak wcześniej Play, podsumowało 2022 rok. Operator zaczął od poinformowania, że był to już kolejny rok z rzędu, w którym łączna długość minut połączeń głosowych była mniejsza niż w roku poprzednim. W 2022 roku klienci tej sieci rozmawiali bowiem przez 76,7 mld minut, podczas gdy w 2021 roku – 78,8 mld. I choć to jest to – jak mogłoby się wydawać – „tylko” o 2,7% mniej, to różnica wynosi aż 2,1 mld – to już bardziej działa na wyobraźnię.

Mimo że klienci Orange rozmawiają coraz mniej, to jednocześnie coraz częściej wykorzystują do tego VoLTE i WiFi Calling – w grudniu 2022 roku w tych technologiach realizowanych było już 56% połączeń głosowych. Tutaj warto wyjaśnić, że VoLTE to rozmowy z wykorzystaniem sieci LTE, natomiast WiFi Calling – WiFi. VoLTE zapewnia przede wszystkim wyższą jakość połączeń, natomiast druga możliwość rozmawiania tam, gdzie dostęp do sieci komórkowej jest ograniczony.

Klienci Orange rozmawiają coraz mniej, ale za to korzystają z internetu coraz więcej

Podczas gdy liczba wydzwonionych minut w 2022 roku była mniejsza niż w 2021, odwrotny trend widać w przypadku wolumenu przetransferowanych danych. W zeszłym roku ruch w sieci mobilnej Orange wzrósł o 20%. To mniej niż w 2021 roku, gdy był on większy o 25% względem 2020 roku – operator twierdzi, że może to być efekt końca ograniczeń związanych z epidemią.

Łącznie w 2022 roku klienci Orange przetransferowali 2047285 TB danych (vs 1712874 TB w 2021 roku). Największą część stanowiła transmisja w sieci LTE – 97% (vs 96% w 2021 roku). Drugi w kolejności pod tym względem był standard 3G – 3% (vs 4% w 2021 roku). Operator przyznaje, że ruch w sieci 5G stanowił niewielki promil całości – nie podał konkretnej wartości. Oczekuje jednak, że zmieni się to po rozstrzygnięciu aukcji 5G.

fot. Pixabay

Orange podaje również, że jego światłowód dociera już do ponad 7 mln gospodarstw domowych, a transmisja danych z wykorzystaniem internetu stacjonarnego wzrosła rok do roku o 23% (w ujęciu ogólnym – w samej technologii światłowodowej o blisko 51%). Ponadto operator zauważył spadek wykorzystania starszych (i wolniejszych) technologii ADSL i VDSL.