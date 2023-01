Nowość w Orange: internet światłowodowy nawet do 2 Gbit/s! Jest jednak haczyk

Posiadacie kilka urządzeń w domu, którym przydałby się dostęp do ultraszybkiego internetu? Jeżeli jesteście w zasięgu światłowodu oferowanego przez Orange, nie możecie przejść obojętnie obok nowej oferty.

1 Gb/s nie tylko na jednym urządzeniu

Są różne powody, dla których warto mieć pod ręką w domu szybki internet: przesyłanie plików dużych rozmiarów do chmury, VOD w wysokiej jakości bez przycięć na pobieranie treści czy rozgrywka po sieci bez frustrowania się na prędkość łącza. Orange zdaje sobie sprawę z zapotrzebowania na coraz wyższe prędkości, dlatego wprowadziło nową usługę w ramach oferowanego internetu światłowodowego.

Źródło: Orange

Dzięki Orange Światłowód Pro 2.0 łączona prędkość maksymalna na wielu urządzeniach podpiętych do sieci wynosi 2 Gb/s. Maksymalnie jedno urządzenie może korzystać z prędkości 1 Gb/s. Prędkość wysyłania danych sięga natomiast 600 Mb/s. Cztery komputery, które mogą pobierać dane z prędkością ~500 Mb/s w tym samym czasie? W nowej ofercie Orange na internet światłowodowy taki scenariusz jest całkiem możliwy.

Z usługi może skorzystać ~2,7 mln gospodarstw domowych w Polsce, będących w zasięgu sieci własnej Orange na obszarze zderegulowanym (poza Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa). Umowa na 24 miesiące kosztuje 89,99 złotych miesięcznie z rabatami plus dopłata za modem (4,99 złotych do miesiąc) oraz za ewentualny dostęp do usługi w budynku o typie zabudowy jednorodzinnej (20 złotych miesięcznie). Przez pierwsze 2 miesiące osoby zamawiające ofertę nie ponoszą żadnych opłat, natomiast po 24 miesiącach umowa przechodzi na czas nieokreślony, a cena za usługę wzrasta o 10 złotych co miesiąc.

Ochrona fizyczna i oferta dla firm

Nie jest to jedyna usługa, jaką Orange wprowadza dziś do oferty. Jeżeli kupujecie zestawy urządzeń u pomarańczowego operatora, możecie od teraz skorzystać z usługi Ochrona Smartfonów za 33 złotych miesięcznie. W jej ramach ich właściciele mogą korzystać ze swojego urządzenia bez obaw o nieoczekiwane wydatki na kosztowne naprawy i szukanie zewnętrznych serwisów.

Wcześniej usługa obejmowała wyłącznie jedno urządzenie – od teraz możliwe jest zabezpieczenie kilku sprzętów kupionych w zestawie – smartfonów, tabletów, smartwatchy czy laptopów. W ramach promocji pierwszy miesiąc otrzymujecie za darmo.

Przy okazji Orange rozpoczyna pierwszą w tym roku edycję akcji „Szczególnie polecane smartfony” dedykowaną firmom. W ramach promocji w planach firmowych kupicie smartfony już od 0 złotych na start, na przykład:

OPPO A17 4/64 GB za 16 złotych + VAT co miesiąc przez 36 miesięcy z Planem Firmowym S,

Xiaomi Redmi 10 5G 4/64 GB w cenie 19 złotych + VAT co miesiąc przez 36 miesięcy z Planem Firmowym M,

Samsung Galaxy S21 FE 5G 6/128 GB za 58 złotych + VAT co miesiąc przez 36 miesięcy z Planem Firmowym L,

iPhone 14 Plus 128 GB w cenie 120 złotych + VAT co miesiąc przez 36 miesięcy z Planem Firmowym XL.

Źródło: Orange

Operator przedłużył również ofertę 300 GB internetu na 6 miesięcy do wykorzystania w kraju dla klientów biznesowych. Promocją objęci są zarówno przedłużający umowę Planu Firmowego lub mobilnego Internetu Biurowego, jak i nowe osoby zdecydowane na którąś z ww. ofert.