Orange goni konkurencję. Ma jednak jeszcze trochę do nadrobienia

Orange przekazał najnowsze informacje na temat liczby stacji bazowych, jakimi już dysponuje, a także zasięgu sieci 5G. I choć jest coraz lepiej, to operator wciąż ma trochę do nadrobienia w niektórych aspektach w stosunku do konkurencji.

Orange podał, ile miał stacji bazowych na koniec drugiego kwartału 2026 roku

Pod koniec ubiegłego miesiąca Orange poinformował, że w czerwcu i lipcu 2026 roku uruchomi mobilne stacje bazowe w popularnych destynacjach turystycznych, aby obsłużyć wzmożony ruch w tegoroczne wakacje.

Kiedy jednak te się skończą, mobilne stacje bazowe zostaną wyłączone, ale operator uruchamia też stacjonarne nadajniki, które na stałe zwiększają zasięg i poprawiają jakość świadczonych klientom usług.

Dziś Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange Polska, poinformował, że w drugim kwartale 2026 roku uruchomiono 94 nowe stacje bazowe, dzięki czemu łączna liczba nadajników zwiększyła się do 12807. W tym samym okresie operator włączył 5G w paśmie C (3,6 GHz) na 386 stacjach bazowych i na koniec czerwca w jego sieci działało już 4966 takich nadajników.

Orange planuje kontynuować ten proces, aby na koniec 2026 roku 5G w paśmie C działało na już 5600 stacjach bazowych. Równocześnie operator zwiększa liczbę nadajników i zasięg częstotliwości 700 MHz. W drugim kwartale 2026 roku uruchomiono ją na 324 stacjach bazowych i na koniec czerwca 2026 roku działała ona na ponad 1654 lokalizacjach. Do końca 2026 roku liczba ta, według założeń, ma zwiększyć się do co najmniej 2600.

Lokalizacje nowych stacji bazowych Orange, uruchomionych w drugim kwartale 2026 roku (źródło: Biuro prasowe Orange Polska)

Dzięki uruchamianiu kolejnych stacji bazowych oraz modernizacji już działających Orange sukcesywnie zwiększa zasięg 5G w Polsce. Aktualnie z 5G Orange może korzystać 88,96% populacji kraju nad Wisłą, a do końca 2026 roku odsetek ma zwiększyć się do 90%.

Inwestycje w sieć najwyraźniej przyciągają klientów, ponieważ w drugim kwartale 2026 roku Orange był liderem przenoszenia numerów – zyskał bowiem ich (netto) aż 19834, podczas gdy Play, Plus i T-Mobile więcej oddali niż przyjęli, w związku z czym zakończyli Q2 2026 na minusie.

Orange ma jeszcze trochę do nadrobienia – konkurencja jest lepsza w tych aspektach

15 lipca 2026 roku T-Mobile poinformował, że na koniec pierwszej połowy 2026 roku miał 12806 stacji bazowych, w tym 5110 działających w paśmie C i 878 obsługujących częstotliwość 700 MHz.

Miał zatem o jedną stację bazową mniej niż Orange i o połowę mniej nadajników 700 MHz, ale równocześnie o prawie 150 więcej tych w paśmie C. Ponadto 5G T-Mobile docierało na koniec pierwszej połowy 2026 roku do 94% mieszkańców Polski.

Pod względem zasięgu 5G T-Mobile jest liderem w Polsce, natomiast Play ma najwięcej stacji bazowych w Polsce, bo na koniec czerwca 2026 roku miał ich już 13416. Z kolei 5G Plusa dociera do jedynie ~75% mieszkańców Polski.