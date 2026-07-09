Plus zwiększa zasięg 5G w Polsce. Wciąż jednak jest daleko w tyle za innymi operatorami

Technologia 5G Plusa została udostępniona kolejnym mieszkańcom Polski. Operator wciąż jednak zostaje daleko w tyle za Orange, Play i T-Mobile pod względem zasięgu 5G w Polsce.

5G Plusa dostępne już/dopiero dla 28 milionów mieszkańców Polski

Ostatnia aktualizacja dotycząca zasięgu 5G Plusa miała miejsce w lutym 2025 roku – wtedy to operator poinformował, że 5G Plusa jest już dostępne dla 26 milionów mieszkańców Polski. Dziś, 9 lipca 2026 roku, przekazał, że zasięg 5G Plusa dociera do blisko 28 milionów osób mieszkających w kraju nad Wisłą.

Zwiększenie zasięgu 5G Plusa o około dwa miliony osób w ponad rok nie jest imponującym wynikiem, ponieważ wciąż 5G Plusa obejmuje swoim zasięgiem jedynie niespełna 75% mieszkańców Polski, podczas gdy według ostatnich danych 5G Play dociera do ponad 88% populacji Polski, a z 5G T-Mobile może korzystać już 94% osób w Polsce. W przypadku Orange odsetek ten wynosi zaś ~87%.

Plus ma jednak jeszcze czas, aby zwiększyć zasięg 5G, ponieważ zgodnie z wymogami aukcji pasma C Plus musi uruchomić 5G na częstotliwości C na co najmniej 3800 nadajnikach do końca 2027 roku.

Gdzie Plus uruchomił nowe stacje bazowe 5G w Polsce?

Według stanu na lipiec 2026 roku 5G Plusa obejmuje zasięgiem niemal 28 milionów mieszkańców Polski, prawie 75% populacji kraju nad Wisłą oraz blisko 36% powierzchni Polski.

W ramach ostatniego etapu rozbudowy sieci uruchomiono 313 nowych stacji bazowych – najwięcej w województwie dolnośląskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim i wielkopolskim. Nowe stacje zostały uruchomione w następujących lokalizacjach:

województwo dolnośląskie: Bogdaszowice, Czernina, Gościszów, Grędzina, Kościelna Wieś, Kuźniczysko, Lipiany, Lwówek Śląski, Niezgoda, Parchów, Potasznia, Radostów Średni, Skrzypnik, Ślubów, Tomaszów Bolesławiecki, Trzebnica, Udanin, Uskorz Mały, Wilków, Wojanów, Wrocław, Zaborów, Zaręba;

województwo kujawsko-pomorskie: Chmielniki, Dąbrowa Biskupia, Gnojno, Grudziądz, Kotomierz, Nowa Wieś Wielka, Nowy Dwór, Okoniny Nadjeziorne, Paulina, Piątki, Radziejów, Sukowy, Służewo, Zdroje;

województwo lubelskie: Biała Podlaska, Bronisławka, Chrząchówek, Dęblin, Horodło, Hrebenne, Klocówka, Krasnobród, Krynice, Lubartów, Lublin, Łabuńki Pierwsze, Łukowa, Spiczyn, Zaścianek;

województwo lubuskie: Bukowiec, Golice, Lgiń, Łośno, Małomice, Marszów, Marwice, Miechów, Nowiny Wielkie, Raszyn, Sieniawa, Stare Drzewce, Stare Strącze, Sulęcin, Trzebiechów, Żagań, Żary;

województwo łódzkie: Borzykowa, Brzózki, Brzustów, Chociw, Czyżemin, Drogusza, Grabówie, Janowice, Kutno, Lewin, Łódź, Mierzyce, Nowe Rowiska, Olszowiec, Pabianice, Patoki, Pęczniew, Podwody, Radomsko, Rokiciny-Kolonia, Rozprza, Różyca, Stużno, Tomaszów Mazowiecki (2 stacje), Zmyślona;

województwo małopolskie: Dąbrówka, Facimiech, Gorzów, Góry Luszowskie, Kraków, Krasne-Lasocice, Lusina, Łostówka, Moszczenica Niżna, Niegowić, Nowy Sącz (2 stacje), Nowy Targ, Targanice, Tomice, Wojnicz, Woźniki, Zdzięsławice, Zielonki, Zimnodół;

województwo mazowieckie: Andrzejewo, Augustów, Bandysie, Chromakowo, Dzierzgowo, Gąsocin, Gostynin, Grodziec, Janki, Kobyłka, Kowala-Kolonia, Kożuchówek, Krasne, Lebiedzie-Kolonia, Młódnice, Olszanka, Pach, Pierzchały, Pułtusk, Radom (2 stacje), Sochaczew, Ślepowron, Warszawa (11 stacji), Warka, Wielątki Rosochate, Wólka Okrąglik;

województwo opolskie: Cisek, Chróścina, Dobrodzień, Gręboszów, Grudynia Mała, Kadłub Turawski, Kąty Opolskie, Krapkowice, Krzywiczyny, Kuźnica Ligocka, Pągów, Paczków, Poczołków, Praszka, Rutki, Suchodaniec, Węża;

województwo podkarpackie: Budomierz, Cisów-Las, Czarna Sędziszowska, Dobkowice, Dulcza Wielka, Fredropol, Głogów Małopolski, Harta, Jasienica Rosielna, Jureczkowa, Kalników, Kańczuga, Krościenko, Lisie Jamy, Mechowiec, Mielec, Niechobrz, Niepla, Nienowice, Nozdrzec, Nowosielce, Ostrów, Pysznica, Rzeszów, Skurowa, Trzęsówka, Wielkie Oczy;

województwo podlaskie: Bielsk Podlaski, Bobrowniki, Borawskie, Jośki, Kolno, Kuźnica, Nowa Ruda, Ostrów Północny, Wasilków, Zambrów;

województwo pomorskie: Gałąźnia Wielka, Kleszczewo Kościerskie, Konarzynki, Kujaty, Lubichowo, Łebno, Nowy Dwór Gdański, Parpary, Płotowo, Rudziny, Wejherowo, Wysokie, Zapędowo;

województwo śląskie: Bieruń, Czechowice-Dziedzice, Gilowice, Hańcówka, Jaworzno, Ludwinów, Łazy, Poraj, Pszczyna, Rybnik, Rydułtowy, Sokole Pole, Stanica, Sygontka, Ustroń, Włodowice, Zawiercie;

województwo świętokrzyskie: Czekarzewice Drugie, Fałków, Jędrzejów, Ludwików, Skarżysko Kościelne, Szewna, Tułkowice, Wojciechowice;

województwo warmińsko-mazurskie: Bezledy, Dąbrówka, Grabnik, Henrykowo, Kobułty, Mołtajny, Nowa Wieś Ełcka, Nowe Dłutowo, Ostrowin, Rybno, Skandawa, Szałstry, Szczytno, Wilkowo, Żelazna Góra;

województwo wielkopolskie: Chocz, Długa Goślina, Drawsko, Huta, Jabłonna, Krobia, Krotoszyn, Kuchary, Ludomy, Łobżenica, Marszałki, Miedzichowo, Mieleszyn, Niekursko, Nowy Buczek, Osieczna, Piła, Piłka, Piotrowo, Poznań (3 stacje), Przesieki, Rogaszyce, Sieraków, Skorzęcin, Stara Łubianka, Szczury, Tarnówko, Wągrowiec, Wiatrowo, Wilkowice, Witkowo, Wolsztyn, Wyrzeka;

województwo zachodniopomorskie: Bolkowo, Czarne Wielkie, Danowo, Dobra, Gostomia, Hanki, Jenikowo, Kąkolewice, Kępy Lubczyńskie, Łowicz Wałecki, Mielno Pyrzyckie, Rzesznikowo, Sianów, Stary Jarosław, Strzelewo, Trzcińsko-Zdrój, Wapnica, Warnino, Witankowo.

Równocześnie Plus zmodernizował 179 stacji bazowych, w tym nadajniki zlokalizowane w 154 miejscowościach, m.in. Barcinie, Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gdyni, Jedlinie-Zdrój, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Szczyrku, Warszawie i Wrocławiu.