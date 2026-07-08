Orange znów zaorał konkurencję. Imponujące

Dobra passa Orange trwa. Operator po raz kolejny zaorał konkurencję, która powinna czuć jeszcze większą presję, aby znaleźć powody swojego niepowodzenia.

Orange znowu królem. Już od pół roku

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował najnowszy raport na temat przenoszenia numerów w sieciach mobilnych i stacjonarnych. W pierwszym przypadku liderem znów okazał się Orange, który od 1 kwietnia do 30 czerwca 2026 roku zyskał netto 19834 numerów (oddał 82847 i przyjął 102681).

Orange był liderem przenoszenia numerów również w pierwszym kwartale 2026 roku, kiedy to Play w końcu, po wielu kwartałach z rzędu, stracił tę pozycję. Jego sytuacja obróciła się wręcz o 180 stopni, ponieważ zarówno pierwszy, jak i drugi kwartał zakończył na bardzo dużym minusie (odpowiednio 11480 w Q1 i 8784 w Q2 2026).

Tak złe wyniki są tym bardziej zaskakujące, że Play obecnie posiada najwięcej stacji bazowych ze wszystkich operatorów – łącznie 13416, co powinno przekładać się na najlepszy zasięg i najwyższą jakość usług oraz być magnesem na klientów. Tymczasem skuteczniej przyciąga ich Orange, który ma mniej nadajników (na koniec pierwszego kwartału 12713).

Drugi kwartał 2026 roku był bezlitosny również dla T-Mobile i Plusa. O ile w przypadku Plusa kilkadziesiąt tysięcy numerów „na minusie” nie jest niczym niezwykłym, o tyle T-Mobile poprzedni kwartał zakończył na niewielkim „plusie”. W Q2 2026 jednak stracił już więcej numerów niż przyjął i finalnie stracił 984 numerów netto.

źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Operatorzy wirtualni (MVNO) również nie mogą narzekać na brak zainteresowania swoją ofertą

Choć zdecydowana większość numerów jest w posiadaniu Orange, Play, Plusa i T-Mobile, to operatorzy wirtualni (MVNO) sukcesywnie odbierają kolejne tzw. Wielkiej Czwórce.

Najwięcej numerów wśród MVNO w drugim kwartale 2026 roku zyskał Mobile Vikings – 6225. Okres ten za udany mogą uznać również: