Play coraz bardziej odjeżdża konkurencji. Orange, Plus i T-Mobile mają co nadrabiać

Play nie zwalnia tempa i dlatego niezmiennie zasiada na pozycji lidera pod względem liczby stacji bazowych. Konkurencja w postaci Orange, Plusa i T-Mobile ma coraz więcej do nadrobienia.

Play coraz bardziej odjeżdża konkurencji pod względem liczby stacji bazowych

Play poinformował, że od początku 2026 roku uruchomił łącznie 241 nowych stacji bazowych:

54 w styczniu,

30 w lutym,

37 w marcu,

34 w kwietniu,

46 w maju

oraz 40 w czerwcu.

Tym samym na koniec czerwca 2026 roku Play miał już 13416 stacji bazowych i pozostaje operatorem z największą liczbą nadajników w Polsce.

Liczba nowo uruchomionych stacji bazowych Play w styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju i czerwcu 2026 roku (źródło: Blog Play)

W czerwcu 2026 roku Play uruchomił nowe stacje bazowe zarówno w większych miastach jak Gdańsk, Warszawa i Wrocław, jak i w mniejszych miejscowościach (Hrubieszów, Nakło nad Notecią, Muszyna czy Sulejówek).

Również w czerwcu 2026 roku Play oddał do użytku nową infrastrukturę w Tunelu Średnicowym w Warszawie, dzięki czemu poprawiono jakość usług mobilnych oraz zapewniono stabilny dostęp do usług telekomunikacyjnych i kontakt w sytuacjach awaryjnych. Ogłosił też, że jest gotowy udostępnić ją w przyszłości także innym operatorom. Docelowo ma ona dostarczać sygnał w pasmach LTE 700, 800, 900, 1800 i 2100 oraz GSM 900.

W czerwcu 2026 roku Play zakończył również proces uruchamiania nowych stacji bazowych nad polskim morzem, aby jego sieć była przygotowana na większy niż zwykle ruch w miejscowościach turystycznych. Równocześnie operator rozwijał swoją sieć na Mazurach, które też są popularną destynacją wśród mieszkańców Polski – od lipca 2025 roku do kwietnia 2026 roku uruchomił 26 nowych nadajników w tym regionie.

T-Mobile też się nie obija – również stale uruchamia nowe stacje bazowe

Konkurencja – na szczęście dla klientów – również sukcesywnie rozbudowuje swoją sieć. Według stanu na 1 lipca 2026 roku T-Mobile miało 12814 nadajników, w tym 5099 pracujących w paśmie C i 867 nadających sygnał na częstotliwości 700 MHz.