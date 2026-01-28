Orange wzmocniło swoją sieć. Powinniście odczuć różnicę

Orange nie tylko regularnie uruchamia kolejne stacje bazowe, ale też sukcesywnie modernizuje już działające. Operator podsumował, jak wzmocnił swoją sieć w 2025 roku.

Liczba stacji bazowych Orange stale rośnie. Tyle ich działało na koniec 2025 roku

W 2025 roku Orange uruchomiło w Polsce 165 nowych stacji bazowych. Najwięcej nowych nadajników zaczęło działać w województwach dolnośląskim, mazowieckim, śląskim i warmińsko-mazurskim. Wszystkie obsługują technologię LTE, a ponadto 10 z nich nadaje również sygnał 5G w paśmie C (Orange wygrało Blok C, obejmujący zakres 3,6-3,7 GHz) i 700 MHz.

Równocześnie operator uruchamia nowe nadajniki w miejsce tych, które z różnych przyczyn musiał wyłączyć, jednak nie podaje ich liczby. Informuje natomiast, że na koniec 2025 roku w sieci Orange działało 12670 stacji bazowych.

Modernizacja nadajników polega również na uruchamianiu na nich technologii 5G. W 2025 roku operator dodał pasmo C na ponad 1,5 tysiąca stacji bazowych, dzięki czemu działa ono na już ~4500 nadajników w całej Polsce.

Ponadto od lipca 2025 roku Orange uruchamia 5G na częstotliwości 700 MHz. Jak podaje, na koniec 2025 roku już 1200 stacji bazowych w Polsce nadaje sygnał 5G w paśmie 700 MHz, a sumarycznie z 5G Orange może korzystać już ponad 80% mieszkańców Polski.

W ciągu całego minionego roku operator zmodernizował ponad 1500 nadajników i dodał do nich ponad 2100 warstw LTE. Dzięki temu zwiększył pojemność i wzmocnił zasięg LTE. Do tego w tegoroczne wakacje uruchomił 14 mobilnych stacji bazowych, aby obsłużyć wzmożony ruch w regionach turystycznych.

Ważnym elementem modernizacji sieci było też wyłączenie przez Orange sieci 3G w 2025 roku

W listopadzie 2025 roku Orange zakończyło proces wyłączania sieci 3G w Polsce – dokładnie 20 lat po uruchomieniu 3G, choć w „nielicznych lokalizacjach” technologia ta wciąż jest dostępna (ze względów sieciowych oraz zasad koordynacji międzynarodowej) i będzie działać jeszcze przez jakiś czas.

Dzięki wyłączeniu 3G operator „uwolnił” częstotliwości, które przeznaczył na rzecz nowszej technologii, aby zwiększyć pojemność sieci. A jako że klienci Orange przesyłają coraz więcej danych, był to konieczny krok.