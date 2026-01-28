maszt stacja bazowa nadajnik 5G Orange logo
Orange wzmocniło swoją sieć. Powinniście odczuć różnicę

Orange nie tylko regularnie uruchamia kolejne stacje bazowe, ale też sukcesywnie modernizuje już działające. Operator podsumował, jak wzmocnił swoją sieć w 2025 roku.

Liczba stacji bazowych Orange stale rośnie. Tyle ich działało na koniec 2025 roku

W 2025 roku Orange uruchomiło w Polsce 165 nowych stacji bazowych. Najwięcej nowych nadajników zaczęło działać w województwach dolnośląskim, mazowieckim, śląskim i warmińsko-mazurskim. Wszystkie obsługują technologię LTE, a ponadto 10 z nich nadaje również sygnał 5G w paśmie C (Orange wygrało Blok C, obejmujący zakres 3,6-3,7 GHz) i 700 MHz.

Równocześnie operator uruchamia nowe nadajniki w miejsce tych, które z różnych przyczyn musiał wyłączyć, jednak nie podaje ich liczby. Informuje natomiast, że na koniec 2025 roku w sieci Orange działało 12670 stacji bazowych.

źródło: Biuro prasowe Orange Polska

Modernizacja nadajników polega również na uruchamianiu na nich technologii 5G. W 2025 roku operator dodał pasmo C na ponad 1,5 tysiąca stacji bazowych, dzięki czemu działa ono na już ~4500 nadajników w całej Polsce.

Ponadto od lipca 2025 roku Orange uruchamia 5G na częstotliwości 700 MHz. Jak podaje, na koniec 2025 roku już 1200 stacji bazowych w Polsce nadaje sygnał 5G w paśmie 700 MHz, a sumarycznie z 5G Orange może korzystać już ponad 80% mieszkańców Polski.

W ciągu całego minionego roku operator zmodernizował ponad 1500 nadajników i dodał do nich ponad 2100 warstw LTE. Dzięki temu zwiększył pojemność i wzmocnił zasięg LTE. Do tego w tegoroczne wakacje uruchomił 14 mobilnych stacji bazowych, aby obsłużyć wzmożony ruch w regionach turystycznych.

Ważnym elementem modernizacji sieci było też wyłączenie przez Orange sieci 3G w 2025 roku

W listopadzie 2025 roku Orange zakończyło proces wyłączania sieci 3G w Polsce – dokładnie 20 lat po uruchomieniu 3G, choć w „nielicznych lokalizacjach” technologia ta wciąż jest dostępna (ze względów sieciowych oraz zasad koordynacji międzynarodowej) i będzie działać jeszcze przez jakiś czas.

Dzięki wyłączeniu 3G operator „uwolnił” częstotliwości, które przeznaczył na rzecz nowszej technologii, aby zwiększyć pojemność sieci. A jako że klienci Orange przesyłają coraz więcej danych, był to konieczny krok.

