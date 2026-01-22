Orange podnosi ceny. Przekroczono psychologiczną granicę

Nie tylko nowy system kaucyjny sprawia, że ludzie muszą płacić więcej (za śmieci w tym przypadku). Zmusi ich do tego również Orange. Operator podniósł bowiem w 2026 roku ceny oferowanych przez siebie abonamentów. Po raz pierwszy przekroczył „psychologiczną granicę”.

Nowy cennik Orange – abonament już za nawet trzycyfrową kwotę

Wszyscy operatorzy infrastrukturalni regularnie podnoszą ceny swoich abonamentów, więc kolejna podwyżka w 2026 roku nie jest wyjątkowa. Jest jednak szczególna, ponieważ najdroższy abonament Orange – Plan L – ma już trzycyfrową cenę. Mianowicie trzeba zapłacić za niego 100 złotych. Podobnie o 5 złotych wzrosła opłata dla Planu S i Planu M – do odpowiednio 70 i 80 złotych miesięcznie. Jedynie Plan XS cały czas kosztuje tyle samo, czyli 45 złotych.

Również tym razem Orange zdecydowało się na „coś za coś”, a konkretniej zwiększenie pakietu internetu:

w Planie XS z 5 GB do 15 GB (z 15 GB do 20 GB na dwa lata przy zakupie przez internet),

w Planie S z 50 GB do 100 GB (ze 100 GB do 150 GB na dwa lata przy zakupie przez internet),

w Planie M z 300 GB do 400 GB (z 350 GB do 500 GB na dwa lata przy zakupie przez internet).

W Planie L nie było natomiast czego dokładać, ponieważ już wcześniej zapewniał on możliwość korzystania z internetu bez limitu danych i prędkości. Wysokość opłaty aktywacyjnej również pozostała na takim samym poziomie, tj. 60 złotych.

Nowy cennik Orange od stycznia 2026 roku dla abonamentu dla nowego numeru (źródło: Orange)

Orange „chwali się” rekordowym ruchem w 2025 roku – podsumowanie

Klienci Orange przesłali w 2025 roku w sumie 11,9 miliona TB (terabajtów), czyli o 16% więcej niż w 2024 roku. Najwięcej, bo 8,8 miliona TB, przez sieć stacjonarną, w tym blisko 7,5 miliona TB przez światłowód. Jako ciekawostkę Orange podaje, że w 2022 roku przez światłowód przesłano „tylko” 3,5 miliona TB.

Z kolei za pośrednictwem sieci mobilnej klienci przesłali w 2025 roku 3,1 miliona TB, z czego prawie 530 tysięcy TB w sieci 5G, co stanowi ~17% całego ruchu. Dla porównania, w 2024 roku 5G odpowiadało za 7,5% ruchu w sieci mobilnej.

Orange podliczyło również, że w 2025 roku klienci wysłali i odebrali 11,6 miliarda SMS-ów i prawie 520 milionów MMS-ów. Choć liczby są niemałe, to równocześnie mniejsze niż w 2024 roku, co wskazuje, że coraz częściej korzystają z innych kanałów komunikacji, na przykład komunikatorów internetowych (których podsumowanie nie uwzględnia).

Infografika, podsumowująca ruch w sieci Orange w 2025 roku (źródło: Biuro prasowe Orange Polska)

Względem poprzedniego roku zmniejszyła się również liczba połączeń głosowych, gdyż w 2025 roku klienci Orange rozmawiali przez 1,1 miliarda godzin. Popularność zyskują natomiast technologie VoLTE, VoWiFi, ViLTE i ViWiFi. Te dwie pierwsze odpowiadały w zeszłym roku już za 80% całego ruchu głosowego (w 2024 roku za 68%). Użycie ViLTE zwiększyło się zaś o 75%, a ViWiFi o 53% (porównując grudzień 2025 roku do grudnia 2024 roku).