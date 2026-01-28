Motorola prezentuje nowe średniaki. Mam mieszane odczucia

Na światło dzienne oficjalnie wyszły dziś smartfony Motorola Moto G67 oraz Moto G77. Oba modele reprezentują średnią półkę cenową, właściwie na pograniczu z niską. Mają kilka asów w rękawie, ale ich specyfikacje są nierówne.
Smartfony Motorola Moto G67 i Moto G77 zaprezentowane. Atak na średnią półkę
Motorola Moto G67 i Moto G77 to smartfony reprezentujące średnią półkę, a konkretnie jej niższe rejony. Choć producent mówi o podnoszeniu poprzeczki, to patrząc na specyfikację, nie spodziewałbym się raczej niczego więcej niż płynnego działania przy realizacji podstawowych zadań i przyzwoitej jakości zdjęć.
Jednym z największych atutów – łączących zresztą oba te modele – wydaje się 6,78-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1,5K, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej aż 5000 nitów. Ta ostatnia wartość robi szczególnie duże wrażenie – tym bardziej, że to rekord w historii rodziny Moto G.
Jeden i drugi model dysponuje też akumulatorem o pojemności 5200 mAh, obsługującym szybkie ładowanie z mocą 30 W – w tym przypadku trudno jednak mówić o atucie. Nie są to wartości koszmarne, ale też nie zachęcają. Podobnie jak procesory: Motorola Moto G67 ma na pokładzie chipset MediaTek Dimensity 6300, a Moto G77 – nowszy, ale niewiele szybszy MediaTek Dimensity 6400.
Różnica w aparatach
Największą różnicą między tymi dwoma modelami są aparaty, a właściwie: główny sensor. Smartfon Motorola Moto G77 ma aparat o rozdzielczości 108 Mpix, oferujący 3-krotny zoom bez strat. Z kolei Moto G67 wykorzystuje już bardziej standardową matrycę Sony Lytia 600 o rozdzielczości 50 Mpix.
W obu przypadkach głównemu sensorowi towarzystwa dotrzymuje ultraszerokokątny moduł o rozdzielczości 8 Mpix, a z przodu zainstalowano 32 Mpix aparat do selfie. W kontekście multimediów warto też wspomnieć o głośnikach stereo z Dolby Atmos.
Całość uzupełnia system Android 16 z nakładką Hello UX. Można liczyć na integrację ze sztuczną inteligencją Google, ze szczególnym uwzględnieniem asystenta Gemini oraz funkcji Circle to Search.
Poza lepszym aparatem i minimalnie szybszym procesorem Motorola Moto G77 ma też więcej pamięci: maksymalnie 12 GB RAM i 512 GB pamięci na pliki, podczas gdy Moto G67 oferuje nie więcej niż 8 GB RAM i 256 GB na pliki.
Wysoka odporność, ale nie na wodę
Wreszcie, smartfony różnią się też kolorami, przy czym wszystkie wersje są sygnowane przez Pantone. Moto G67 występuje w wariantach Arctic Seal (fioletowo-szary) oraz Nile (oliwkowozielony), a Moto G77 – Black Olive (brązowy) i Shaded Spruce (niebiesko-zielony).
Jeśli chodzi o obudowy, producent chwali się też wysoką wytrzymałością potwierdzoną testami MIL-STD-810H. Oba smartfony mają być odporne na upadki i zarysowania, a do tego prawidłowo działać w temperaturach od -20 do 60 stopni Celsjusza. Jedynie klasa odporności na wodę pozostawia nieco do życzenia (to IP64).
Podsumujmy…
Specyfikacja Motorola Moto G67 vs Motorola Moto G77 – porównanie
|Motorola Moto G67
|Motorola Moto G77
|Wyświetlacz
|6,78 cala,
AMOLED,
1,5K,
120 Hz,
5000 nitów,
Corning Gorilla Glass 7i
|6,78 cala,
AMOLED,
1,5K,
120 Hz,
5000 nitów,
Corning Gorilla Glass 7i
|Procesor
|MediaTek Dimensity 6300
(6 nm; do 2,4 GHz)
|MediaTek Dimensity 6400
(6 nm; do 2,5 GHz)
|Pamięć
|4/8 GB RAM;
128/256 GB na pliki
|8/12 GB RAM;
256/512 GB na pliki
|Aparaty z tyłu
|50 Mpix (f/1.8);
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny
|108 Mpix (f/1.7);
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny
|Aparat z przodu
|32 Mpix
|32 Mpix
|Akumulator
|5200 mAh,
ładowanie do 30 W
|5200 mAh,
ładowanie do 30 W
|Łączność
|5G, Wi-Fi 5,
Bluetooth 5.4, NFC
|5G, Wi-Fi 5,
Bluetooth 5.4, NFC
|Głośniki
|Stereo z Dolby Atmos
|Stereo z Dolby Atmos
|Wymiary
|167,2×77,4×7,33 mm
|167,2×77,4×7,33 mm
|Waga
|182 gramy
|182 gramy
|Odporność
|IP64
|IP64
Kiedy premiera i ile będą kosztować nowe smartfony Motorola Moto G67 i Moto G77?
Producent nie zdradził jeszcze, kiedy dokładnie te smartfony zadebiutują na rynku, ale można spodziewać się, że dojdzie do tego na przestrzeni najbliższych tygodni.
Z kolei podane przez europejski oddział firmy ceny przedstawiają się tak, że za smartfon Motorola Moto G67 trzeba będzie zapłacić minimum 229 euro (~960 złotych), a za Motorola Moto G77 nie mniej niż 269 euro (~1130 złotych).
W tej samej cenie, co Motorola Moto G67, dostępny będzie smartfon Motorola Moto G17 Power – pod wieloma względami uboższy, ale dysponujący akumulatorem o pojemności 6000 mAh i dwa razy większą ilością pamięci operacyjnej. W sprzedaży pojawi się też Moto G17 (bez dopisku Power) – tańszy, ale z akumulatorem 5200 mAh i wolniejszym ładowaniem.