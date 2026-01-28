Motorola prezentuje nowe średniaki. Mam mieszane odczucia

Na światło dzienne oficjalnie wyszły dziś smartfony Motorola Moto G67 oraz Moto G77. Oba modele reprezentują średnią półkę cenową, właściwie na pograniczu z niską. Mają kilka asów w rękawie, ale ich specyfikacje są nierówne.

Smartfony Motorola Moto G67 i Moto G77 zaprezentowane. Atak na średnią półkę

Motorola Moto G67 i Moto G77 to smartfony reprezentujące średnią półkę, a konkretnie jej niższe rejony. Choć producent mówi o podnoszeniu poprzeczki, to patrząc na specyfikację, nie spodziewałbym się raczej niczego więcej niż płynnego działania przy realizacji podstawowych zadań i przyzwoitej jakości zdjęć.

Jednym z największych atutów – łączących zresztą oba te modele – wydaje się 6,78-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1,5K, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej aż 5000 nitów. Ta ostatnia wartość robi szczególnie duże wrażenie – tym bardziej, że to rekord w historii rodziny Moto G.

Jeden i drugi model dysponuje też akumulatorem o pojemności 5200 mAh, obsługującym szybkie ładowanie z mocą 30 W – w tym przypadku trudno jednak mówić o atucie. Nie są to wartości koszmarne, ale też nie zachęcają. Podobnie jak procesory: Motorola Moto G67 ma na pokładzie chipset MediaTek Dimensity 6300, a Moto G77 – nowszy, ale niewiele szybszy MediaTek Dimensity 6400.

Motorola Moto G67 w kolorach Arctic Seal i Nile (fot. Motorola)

Różnica w aparatach

Największą różnicą między tymi dwoma modelami są aparaty, a właściwie: główny sensor. Smartfon Motorola Moto G77 ma aparat o rozdzielczości 108 Mpix, oferujący 3-krotny zoom bez strat. Z kolei Moto G67 wykorzystuje już bardziej standardową matrycę Sony Lytia 600 o rozdzielczości 50 Mpix.

W obu przypadkach głównemu sensorowi towarzystwa dotrzymuje ultraszerokokątny moduł o rozdzielczości 8 Mpix, a z przodu zainstalowano 32 Mpix aparat do selfie. W kontekście multimediów warto też wspomnieć o głośnikach stereo z Dolby Atmos.

Całość uzupełnia system Android 16 z nakładką Hello UX. Można liczyć na integrację ze sztuczną inteligencją Google, ze szczególnym uwzględnieniem asystenta Gemini oraz funkcji Circle to Search.

Poza lepszym aparatem i minimalnie szybszym procesorem Motorola Moto G77 ma też więcej pamięci: maksymalnie 12 GB RAM i 512 GB pamięci na pliki, podczas gdy Moto G67 oferuje nie więcej niż 8 GB RAM i 256 GB na pliki.

Motorola Moto G77 w kolorach Shaded Spruce i Black Olive (fot. Motorola)

Wysoka odporność, ale nie na wodę

Wreszcie, smartfony różnią się też kolorami, przy czym wszystkie wersje są sygnowane przez Pantone. Moto G67 występuje w wariantach Arctic Seal (fioletowo-szary) oraz Nile (oliwkowozielony), a Moto G77 – Black Olive (brązowy) i Shaded Spruce (niebiesko-zielony).

Jeśli chodzi o obudowy, producent chwali się też wysoką wytrzymałością potwierdzoną testami MIL-STD-810H. Oba smartfony mają być odporne na upadki i zarysowania, a do tego prawidłowo działać w temperaturach od -20 do 60 stopni Celsjusza. Jedynie klasa odporności na wodę pozostawia nieco do życzenia (to IP64).

Podsumujmy…

Specyfikacja Motorola Moto G67 vs Motorola Moto G77 – porównanie

Motorola Moto G67 Motorola Moto G77 Wyświetlacz 6,78 cala,

AMOLED,

1,5K,

120 Hz,

5000 nitów,

Corning Gorilla Glass 7i 6,78 cala,

AMOLED,

1,5K,

120 Hz,

5000 nitów,

Corning Gorilla Glass 7i Procesor MediaTek Dimensity 6300

(6 nm; do 2,4 GHz) MediaTek Dimensity 6400

(6 nm; do 2,5 GHz) Pamięć 4/8 GB RAM;

128/256 GB na pliki 8/12 GB RAM;

256/512 GB na pliki Aparaty z tyłu 50 Mpix (f/1.8);

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny 108 Mpix (f/1.7);

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny Aparat z przodu 32 Mpix 32 Mpix Akumulator 5200 mAh,

ładowanie do 30 W 5200 mAh,

ładowanie do 30 W Łączność 5G, Wi-Fi 5,

Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 5,

Bluetooth 5.4, NFC Głośniki Stereo z Dolby Atmos Stereo z Dolby Atmos Wymiary 167,2×77,4×7,33 mm 167,2×77,4×7,33 mm Waga 182 gramy 182 gramy Odporność IP64 IP64

Kiedy premiera i ile będą kosztować nowe smartfony Motorola Moto G67 i Moto G77?

Producent nie zdradził jeszcze, kiedy dokładnie te smartfony zadebiutują na rynku, ale można spodziewać się, że dojdzie do tego na przestrzeni najbliższych tygodni.

Z kolei podane przez europejski oddział firmy ceny przedstawiają się tak, że za smartfon Motorola Moto G67 trzeba będzie zapłacić minimum 229 euro (~960 złotych), a za Motorola Moto G77 nie mniej niż 269 euro (~1130 złotych).

W tej samej cenie, co Motorola Moto G67, dostępny będzie smartfon Motorola Moto G17 Power – pod wieloma względami uboższy, ale dysponujący akumulatorem o pojemności 6000 mAh i dwa razy większą ilością pamięci operacyjnej. W sprzedaży pojawi się też Moto G17 (bez dopisku Power) – tańszy, ale z akumulatorem 5200 mAh i wolniejszym ładowaniem.