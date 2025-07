Orange uruchomiło 5G na nowej częstotliwości

Orange poinformowało, że jego klienci mogą korzystać z technologii 5G na kolejnej częstotliwości. To już trzeci operator, który uruchomił sieć piątej generacji na niedawno pozyskanym paśmie.

Klienci Orange mogą już korzystać z 5G na częstotliwości 700 MHz

W marcu 2025 roku Urząd Komunikacji Elektronicznej rozstrzygnął aukcję częstotliwości w ramach pasma 700 MHz. Orange zdobyło dwie rezerwacje, ważne do 31 maja 2040 roku. Klienci operatora mogą już korzystać z technologii 5G, uruchomionej na nowo pozyskanym paśmie.

W pierwszej kolejności dostęp do zasięgu częstotliwości z zakresu 700 MHz uzyskali klienci, przebywający m.in. w miejscowościach na Kaszubach, w okolicach Mielna czy na Pojezierzu Sławskim niedaleko Leszna. Operator zapowiada, że w nadchodzących tygodniach technologia 5G w tym paśmie będzie uruchamiana na kolejnych stacjach bazowych.

Częstotliwość 700 MHz – cechy

Na tę chwilę sygnał sieci piątej generacji na częstotliwości 700 MHz zapewniany jest przez 45 stacji bazowych Orange. Jest to pasmo zasięgowe, dzięki czemu pozwala objąć zasięgiem większą powierzchnię, co jest wykorzystywane na mniej zaludnionych terenach.

Częstotliwość 700 MHz zapewnia też dobry zasięg wewnątrz budynków, natomiast jego najsłabszą stroną jest przepustowość. Jego charakterystyka mocno różni się od parametrów pasma C, które ogólnie określane jako 3,6 GHz i wykorzystywane przede wszystkim na gęsto zaludnionych terenach, ponieważ gwarantuje wysoką przepustowość, aczkolwiek nie tak samo dużą jak pasmo 26 GHz.

Jest to jego najmocniejsza strona, w przeciwieństwie do zasięgu i funkcjonalności wewnątrz budynków. Budowa sieci, wykorzystującej pasmo 26 GHz, wymaga jednak bardzo gęstej siatki stacji bazowych, co wiąże się z wysokimi kosztami. Urząd Komunikacji Elektronicznej już w 2020 roku przeprowadził konsultację ws. pasma 26 GHz, którego wyniki opublikowano dopiero w 2024 roku.

Wówczas nie istniała potrzeba rozdysponowania tego zakresu częstotliwości i raczej nie stanie się to w najbliższej przyszłości. Na razie operatorzy są zajęci rozbudową sieci w paśmie C oraz 700 MHz, ponieważ są zobowiązani do spełnienia wymogów zasięgowych i prędkościowych, nałożonych przez dotychczasowe aukcje częstotliwości dla technologii 5G.

Aktualnie w zasięgu pasma C Orange znajduje się prawie 50% populacji Polski. Do końca 2028 roku 5G tego operatora ma być dostępne ponad 90% mieszkańców kraju nad Wisłą. Rocznie firma zamierza inwestować w rozwój sieci mobilnej około 500 milionów złotych.

Nie tylko Orange uruchomiło 5G w paśmie 700 MHz

T-Mobile jako pierwsze poinformowało o uruchomieniu sieci piątej generacji na częstotliwości 700 MHz na 22 stacjach bazowych. Zrobił to również Play, aczkolwiek on zdecydował się na inne rozwiązanie, a mianowicie współdzielenie pasma 700 MHz przez technologie 5G i 4G/LTE (DSS – Dynamic Spectrum Sharing).