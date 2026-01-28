Apple

Tak, Apple jest łase na kasę, ale Ty też na tym skorzystasz

Grzegorz Dąbek·
Strona główna
Producenci
Apple
Tak, Apple jest łase na kasę, ale Ty też na tym skorzystasz

Od 19 lat Apple jest na szczycie najbardziej podziwianych firm na świecie, ale równocześnie ma opinię „łasej na pieniądze”, a nawet „chciwej”. Polityka cenowa Amerykanów może jednak zapewnić korzyść również ich klientom. Jak to możliwe?

„Chciwość” Apple może przynieść korzyść klientom w 2026 roku

Choć coraz częściej pojawiają się stwierdzenia, że sprzęt Apple jest opłacalny, ponieważ stosunek jego ceny do wyposażenia jest atrakcyjny (za przykład mogą posłużyć choćby iPhone 17 i Mac Mini z Apple M4), to firma wciąż ma w swojej ofercie absurdalnie wycenione produkty (jak zestaw kółek do Maca Pro za 4199 złotych czy ściereczka do czyszczenia – tzw. iSzmata – za 119 złotych).

Polityka cenowa Apple sprawiła, że produkty tej marki stały się obiektem pożądania dla milionów osób, a to z kolei przełożyło się na jej wysokie przychody i bardzo silną pozycję na rynku. Dla Amerykanów jest to także argumentem w negocjacjach z dostawcami części do ich urządzeń.

Analityk Ming-Chi Kuo twierdzi, że obecnie ceny pamięci do iPhone’ów negocjowane są co kwartał, a nie co pół roku jak wcześniej, dlatego należy się spodziewać kolejnej podwyżki w drugim kwartale 2026 roku z uwagi na szybko rosnące ceny pamięci. Kości RAM zdają się jednak drożeć bardziej (szybciej) niż NAND.

Ming-Chi Kuo zauważa też, że pozycja Apple pomaga firmie zapewnić sobie dostawy pamięci. To nie takie oczywiste, ponieważ obecnie nie każdy producent (niezwiązany z branżą AI), który jest w stanie zapłacić (nawet więcej), może zagwarantować sobie dostawy niezbędnych pamięci.

Tak, Apple zapłaci więcej, ale klienci już nie

Apple podobno zamierza wziąć na siebie dodatkowe koszty, wynikające z podwyżek cen pamięci. Firma jest w stanie to zrobić, ponieważ jej marża jest bardzo wysoka – po prostu zarobi mniej na sprzedaży iPhone’ów. Zamierza to sobie jednak „odbić” na sprzedaży usług, które są już drugą najbardziej dochodową kategorią w ofercie giganta z Cupertino.

Zdaniem Ming-Chi Kuo Apple chce przekuć chaos w swoją przewagę, aby zwiększyć udziały na rynku. Ma to być możliwe dzięki temu, że iPhone 18 będzie kosztował tyle samo, ile iPhone 17, przynajmniej w podstawowej wersji pamięciowej. To właśnie te są bowiem najczęściej kupowane przez klientów, a ponadto to bazowe ceny znajdują się w materiałach promocyjnych.

W związku z tym większość osób zapewne nawet nie będzie świadoma, że wersje z większą ilością pamięci są droższe (jeśli tak się stanie) – to zdecydowanie pozytywnie wpłynie na wizerunek firmy. Klienci mogą docenić, że w tak trudnych czasach nie podniosła cen, podczas gdy ciągle powtarza się, że smartfony podrożeją w 2026 roku.

Zobacz również

Grzegorz Dąbek
Zastępca redaktor naczelnej Tabletowo.pl
Moja miłość do telefonów komórkowych zaczęła się od Nokii 3410 i trwa nieprzerwanie po dziś dzień. Z dużym zainteresowaniem obserwuję rynek i pojawiające się na nim nowości. Na Tabletowo.pl jestem od 2015 roku.

Obserwuj nas