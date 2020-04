Za darmo: pakiet 200 GB internetu od Orange Flex dla uczących (się)

W czasie zagrożenia epidemicznego nauka w domu jest dużym wyzwaniem nie tylko dla uczniów i studentów, ale także nauczycieli. Dodatkowo domy, w których jest kilkoro dzieci w wieku szkolnym, uczących się przez internet, mogą mieć problem z szybko topniejącymi limitami danych mobilnych. Takim osobom Orange Flex oddaje pakiet 200 GB internetu za darmo.

Ponieważ w ubiegłym tygodniu Pomarańczowi przygotowali ofertę 200 GB dla nowych klientów Orange Flex, przyszedł czas na tych, którzy korzystają z tej taryfy nieco dłużej. Mogą oni odebrać aż 200 GB darmowego internetu, ale są pewne warunki, które trzeba spełnić. Jest to bowiem specjalny bonus dla nauczycieli, uczniów, studentów i rodziców dzieci w wieku szkolnym.

Jak odebrać 200 GB internetu w Orange Flex

Nie jest to proste jak wysłanie kodu SMS pod wskazany numer, ale nie różni się zbytnio od takiego schematu działania. Należy przygotować kilka informacji, które wysyłamy na adres e-mail: [email protected] Mamy na to czas do 13 kwietnia. Zgłoszenia będą rozpatrywane w ciągu 72 godzin, a o aktywacji pakietu zainteresowana osoba zostanie powiadomiona SMS-em. Na wykorzystanie 200 GB klienci będą mieli 60 dni od momentu aktywacji.

Co powinno zawierać zgłoszenie wysyłane na maila? Kilka rzeczy:

nasze imię i nazwisko,

numer telefonu w Orange Flex,

nazwę oraz adres szkoły lub uczelni, w której się uczymy / pracujemy / uczy się nasze dziecko,

dokument potwierdzający, że jesteśmy uprawnieni do skorzystania z oferty (np. legitymacja lub zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, legitymacja służbowa lub potwierdzenie zatrudnienia). Jeżeli załączamy zdjęcie lub skan dokumentu i zawiera on więcej danych niż podane wyżej, to jesteśmy proszeni o ich zasłonięcie.

Co prawda żeby aktywować darmowy pakiet „szkolny” od Orange, trzeba się nieco wysilić, jednak warto. Jeśli podstawą naszej nauki jest teraz internet, dodatkowe gigabajty na pewno się przydadzą.

