eSIM dla Apple Watch dostępny w Orange Flex

Orange jako jedyny operator w Polsce oferuje obsługę eSIM i na razie nie zapowiada się, aby w najbliższym czasie miało się to zmienić. Wielu klientów korzysta z tego rozwiązania, również w ofercie Orange Flex. Od jutra użytkownicy tej ostatniej będą mogli oficjalnie zacząć używać eSIM na swoich Apple Watchach. Nieoficjalnie funkcja ta dostępna jest już teraz.

Co to jest eSIM?

eSIM to skrót od „embedded SIM”, który można przetłumaczyć jako „wbudowana karta SIM”. Urządzenia oferujące to rozwiązanie nie mają slotu na fizyczną kartę SIM lub – jak na przykład w iPhone’ach z 2018 i 2019 roku – mają miejsce na tylko jedną, podczas gdy druga to właśnie eSIM. Technologia ta ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników, ale wydaje się, że coraz więcej producentów będzie szło w tym kierunku, ponieważ pozwala to zaoszczędzić miejsce i przeznaczyć je na bardziej istotne elementy.

Orange wciąż jest jedynym operatorem w Polsce, który oferuje obsługę eSIM – jest ona dostępna już od roku. Pozostali jakoś specjalnie nie kwapią się do wdrożenia wsparcia dla tego rozwiązania (Play się przymierza od kilku miesięcy, ale nadal nie widać efektów) i właśnie z tego powodu to Pomarańczowy będzie miał na wyłączność nową Motorolę RAZR, gdyż nie ma ona miejsca na fizyczną kartę SIM.

eSIM w Orange Flex dla Apple Watch

eSIM dostępne jest w Orange Flex od samego początku, lecz nie dla Apple Watchy, mimo że w innych ofertach klienci mogą korzystać z tego rozwiązania od dawna. Wiele osób mogło to denerwować, tym bardziej, że smartwatch giganta z Cupertino oferuje obsługę tej technologii od trzech generacji (począwszy od Apple Watch series 3) – nie trzeba więc posiadać najnowszego modelu.

Rzecznik Orange, Wojciech Jabczyński poinformował, że trwają ostatnie testy na tzw. „otwartym środowisku produkcyjnym”, dlatego niektórzy właściciele Apple Watcha i jednocześnie użytkownicy oferty Orange Flex mogli zauważyć, że u nich działa już eSIM. Oficjalne udostępnienie tej usługi odbędzie się jednak dopiero jutro, tj. 18 grudnia 2019 roku. W przypadku skorzystania z opcji dokupienia dodatkowej karty SIM, aby współdzielić ten sam numer na iPhonie i smartwatchu, do rachunku zostanie doliczona dodatkowa opłata w wysokości 9 złotych miesięcznie.

Cennik usług w ofercie Orange Flex (PDF)

Jak działa eSIM w Orange na Apple Watch (test)

Źródło: @rzecznikorange