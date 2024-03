Płatny Facebook będzie tańszy. Propozycja dla Europejczyków

Płatny Facebook będzie tańszy w naszej części świata. W ten sposób grupa Meta chce pójść na kompromis z unijnymi regulatorami i grupami prokonsumenckimi.

Płatny Facebook – cena pójdzie w dół

Od kilku miesięcy jest już w Polsce dostępny płatny Facebook (i Instagram) – to odpowiedź na wprowadzenie w Unii Europejskiej Aktu o rynkach cyfrowych (DMA). Masz możliwość uwolnienia się od reklam, profilowania i plików cookie w zamian za comiesięczne uiszczanie opłaty na poziomie od 35 do nawet ~60 złotych.

Kwota tego pokroju może okazać się zbyt wysoka, by zainteresować użytkowników, szczególnie że w zdecydowanej większości Polacy nie chcą płacić za media społecznościowe. I tutaj dochodzimy do sytuacji, która niezbyt podoba się unijnym regulatorom ani grupom strzegącym praw konsumenckich.

Kup sobie prywatność

Można spotkać się z opinią, że po pierwsze: Meta każe płacić za prywatność, do której prawo użytkownikom Facebooka i Instagrama po prostu się należy (no ale jakoś zarabiać trzeba). Po drugie: ustalając abonament na tak wysokim poziomie, niejako zmusza korzystające z serwisu osoby do rezygnacji z tejże prywatności.

Wprawdzie – to już moja opinia – jest też trzecia opcja, czyli opuszczenie tych platform społecznościowych, bo też pozostawanie na nich nie jest w żaden sposób obligatoryjne, niemniej takie rozwiązanie nie będzie się podobać nawet samej grupie Meta.

Będzie taniej

To dlatego właśnie grupa Meta zaproponowała poważną obniżkę cen abonamentu na Starym Kontynencie. Agencja Reuters podaje, że wysokość miesięcznej opłaty dla mieszkańców Unii Europejskiej ma już niebawem zmaleć z 9,99 euro do 5,99 euro.

Pozwala się to spodziewać, że w Polsce po takiej zmianie subskrypcja mogłaby wynosić jakieś 20-25 złotych. To byłaby już znacznie bardziej akceptowalna cena – niższa, a nie wyższa od abonamentu w większości usług streamingowych – zarówno filmowych, jak i muzycznych.

Zaproponowaliśmy obniżenie ceny z 9,99 do 5,99 euro za podstawowe konto i po 4 euro za każde dodatkowe. To zdecydowanie najniższy poziom, jaki rozsądna osoba powinna być gotowa płacić za usługi tej jakości. Myślę, że to poważna oferta. Tim Lamb, prawnik grupy Meta

A czy dla Ciebie opłata na poziomie 20-25 złotych byłaby akceptowalna, aby móc korzystać z Facebooka i Instagrama bez reklam ani zaawansowanych narzędzi śledząco-profilujących? A może już obecna jest?