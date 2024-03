Po nawigacjach i kamerach Navitel wprowadza… alkomaty

Firma Navitel wprowadziła do sprzedaży dwa nowe urządzenia do sprawdzania stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. Są to precyzyjne alkomaty elektrochemiczne, uzupełniające katalog akcesoriów dla zmotoryzowanych, tworzony dotąd przez nawigacje, wideorejestratory i stacje ładowania.

Precyzyjne alkomaty Navitel trafiają do sprzedaży w Polsce

Na początek szybkie sprostowanie: firma Navitel ogłosiła premierę dwóch nowych alkomatów, ale tak naprawdę jest to jedno i to samo urządzenie, tyle tylko, że dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych. ALC 01 ma czarną obudową, a ALC 02 – zieloną. I to tyle.

fot. Navitel

Jeden i drugi to alkomat elektrochemiczny, którego sercem jest platynowy sensor produkcji brytyjskiej. Urządzenie ma zapewniać bardzo wysoką precyzję pomiarów, a wyniki – z dokładnością do 0,01 promila – przedstawia na dużym wyświetlaczu cyfrowym o wysokim kontraście.

fot. Navitel

Ekran jest podświetlany, podobnie jak miejsce na ustnik. Umożliwia to przeprowadzenie badania trzeźwości nawet w ciemności – jak zachwala sam producent. A skoro już przy nim jesteśmy, to oddajmy mu głos…

Odpowiedź na nowe przepisy

Wprowadzony w połowie marca przepis o konfiskacie pojazdu pijanego kierowcy z pewnością spowoduje wzrost świadomości i chęci kontrolowania swojego stanu trzeźwości wśród użytkowników dróg. Dlatego chcemy dostarczyć na rynek poręczne, wysokiej jakości, osobiste urządzenia pomiarowe. Tobiasz Jankowski, CEO Navitel Europe

Dyrektor generalny firmy Navitel odnosi się, rzecz jasna, do przepisów wprowadzonych 14 marca, które umożliwiają Policji konfiskatę samochodu, gdy kierowca jest pijany. Obowiązkowo przy stężeniu alkoholu powyżej 1,5 promila (lub 1 promila – gdy spowoduje wypadek) i opcjonalnie, gdy kierowca wydycha od 0,5 do 1 promila. Niemniej sam wiceminister sprawiedliwości zdążył już przyznać, że aktualnie jest to martwe prawo.

Wracając do sprzętu, nowe alkomaty są już dostępne w sprzedaży, a ich sugerowana cena detaliczna wynosi 349 złotych. Możesz kupić je między innymi w sklepach RTV Euro AGD, OleOle i Komputronik. Poza samym urządzeniem w zestawie znajdziesz też dwie baterie typu AA, 5 sterylnych ustników oraz etui ułatwiające wygodny transport.

Wpis zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!