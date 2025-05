Masz Orange Flex – masz szczęście. Nie masz? Na co czekasz?

Orange Flex obchodzi w 2025 roku już 6. urodziny. Z tej okazji przygotowano dla klientów prezenty – i to aż sześć! – oraz coś nowego. To dobry moment, aby pomyśleć nad przeniesieniem numeru.

6. urodziny Orange Flex

W maju 2018 roku uruchomiono Internetowe Konto Pacjenta, a rok później – dokładnie 9 maja 2019 roku – Orange wprowadziło na rynek markę Orange Flex, której oferta wyróżniała się nietypowym sześć lat temu modelem płatności. Otóż, zamiast opłacać faktury lub doładowywać konto, klient musi jedynie dodać kartę płatniczą do swojego konta i wszystkie należności opłacają się automatycznie bez jego udziału.

Dziś model ten nie jest wyjątkowy, ale sześć lat temu dla klientów w Polsce było to novum. Początkowo oferta sieci była (za) bardzo rozbudowana, lecz dość szybko – już w sierpniu 2019 roku – zmniejszono liczbę planów w Orange Flex z 10 (!) do czterech.

W kolejnych latach oferta operatora ewoluowała, choć niekoniecznie na plus, ponieważ sukcesywnie wycofywane są najtańsze plany (najpierw zniknął plan za 25 złotych, a następnie zlikwidowano plan za 30 złotych miesięcznie). Aktualnie najtańszym jest ten za 35 złotych z 75 GB internetu w kraju.

W ogólnym ujęciu oferta tej sieci jest jednak atrakcyjna dla klientów, o czym świadczy fakt, że z Orange Flex korzysta już 430 tysięcy użytkowników i aż 44% z nich wybrało wirtualną kartę eSIM.

6 prezentów na 6. urodziny Orange Flex

Aby uczcić 6. urodziny, operator zdecydował się przygotować aż sześć prezentów dla klientów. Pierwszym z nich jest darmowy dostęp do platformy Bookbeat na 75 dni, zarówno dla nowych, jak i powracających użytkowników. Kolejne prezenty niespodzianki będą udostępniane codziennie do 10 maja 2025 roku.

6. urodziny Orange Flex – pierwsza promocja (screen: Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

To zatem dobry moment, aby dołączyć do grona klientów Orange Flex, wśród których znajduje się też dwóch członków redakcji Tabletowo.pl (w tym Mateusz, który wytłumaczył, dlaczego eSIM w Orange Flex to genialne rozwiązanie) – możecie bowiem zgarnąć za darmo dodatkowe benefity.

Ponadto Orange zapowiedziało „kolejną nowość” w Orange Flex, lecz niestety nie zdradziło szczegółów na jej temat. W tym przypadku musimy cierpliwie poczekać na informacje od operatora.