To definitywny koniec legendarnego komunikatora. Będziesz tęsknić?

Popularny komunikator internetowy Microsoftu kończy dziś swoją działalność. Użytkownicy Skype mogą jednak zachować niektóre dane i kontakty zgromadzone przez lata na platformie. Jak to zrobić, które dane da się zachować i ile masz czasu?

Skype przechodzi na emeryturę

Już w lutym 2025 roku informowaliśmy, że Skype wkrótce odejdzie w niepamięć i zajmie godne miejsce na „cmentarzysku” Microsoftu. Popularny niegdyś komunikator internetowy właśnie dziś – 5 maja 2025 roku – zostanie oficjalnie zamknięty. Co jednak z osobami, które z niego korzystały?

Jeśli nadal byliście wierni platformie Skype, z chwilą zamknięcia nie stracicie wszystkich swoich danych, kontaktów czy historii czatów. Microsoft daje Wam jeszcze kilka miesięcy na eksportowanie niektórych, ważnych dla Was informacji, jednak w styczniu 2026 roku znikną one bezpowrotnie.

Migracja danych z Skype do Teams (źródło: Microsoft)

Przeniesienie danych ze Skype można wykonać na dwa sposoby. Jednym z nich jest darmowe eksportowanie danych na platformę Microsoft Teams. Użytkownicy mogą zalogować się do Teams na dowolnym urządzeniu za pomocą danych do logowania używanych dotychczas w Skype. Czaty i kontakty automatycznie pojawią się w aplikacji Teams. Jeśli jednak nie chcesz przenosić swoich danych do Teams, możesz je wyeksportować lub usunąć.

Niestety nie wszystkie dane ze Skype da się przenieść do bezpłatnej wersji Teams. Z informacji udostępnionych przez Microsoft wynika, że przeniesieniu nie podlegają:

rozmowy między użytkownikami Skype i kontami służbowymi lub szkolnymi Teams;

historia czatów ze Skype do Skype dla firm;

czat 1:1 z historią użytkownika;

dane z prywatnych rozmów;

treści wygenerowane przez Copilota i inne boty.

Skype przechodzi do historii

Komunikator działał od 2003 roku, a w 2011 roku został zakupiony przez Microsoft. Przez lata firma próbowała różnych aktualizacji, jednak w czasach pandemii, w 2020 roku, to Teams stał się zdecydowanie bardziej popularny i wygląda na to, że wyparł legendarnego Skype’a.

Jak twierdzi w komunikacie Microsoft, powodem zamknięcia komunikatora jest usprawnienie oferty darmowych rozwiązań komunikacyjnych dla konsumentów, a także umożliwienie dostosowania się do potrzeb klientów. Przedsiębiorstwo chce się teraz skupić na unowocześnianiu bezpłatnej wersji narzędzia Teams i stworzyć jeszcze lepsze centrum komunikacji i współpracy.