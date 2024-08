Korzystam z eSIM w Orange Flex. Dla mnie to genialne rozwiązanie

Artykuł sponsorowany

Jeśli miałbym wymienić moje ulubione funkcje, które dostępne są w Orange Flex, z pewnością wśród nich znalazłaby się technologia eSIM. Z czym mamy do czynienia? Co oferuje eSIM na co dzień? Jak skonfigurować taką kartę? W tekście znajdziecie na to odpowiedzi.

Co to jest eSIM?

W ciągu ostatnich lat mogliśmy obserwować, jak zmniejsza się rozmiar kart SIM w smartfonach – od miniSIM do nanoSIM. Po nanoSIM – przynajmniej na ten moment – nie dostaliśmy mniejszej, fizycznej karty, którą należy umieścić w urządzeniu. Pojawiło się jednak zupełnie inne rozwiązanie, które już nie opiera się na fizycznej, wkładanej do urządzenia karcie. Oczywiście mam na myśli wirtualną kartę eSIM.

Nie można jednak stwierdzić, że eSIM jest technologią całkowicie pozbawioną fizycznych elementów. Otóż w smartfonie, smartwatchu, tablecie lub innych urządzeniach znajduje się niewielki moduł, który umożliwia obsługę cyfrowych kart SIM. W ramach ciekawostki dodam, że moduł jest mniejszy niż wymiary karty nanoSIM, a obecnie technologię eSIM znajdziemy nawet w samochodach.

Wspomniany moduł pozwala na przechowywanie wszystkich niezbędnych danych, umożliwiających korzystanie z eSIM. Dane, a więc również kartę eSIM, można dodawać i usuwać. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zmienić chociażby numer telefonu czy operatora – karta eSIM nie jest na stałe przypisana do konkretnego urządzenia.

Oczywiście w Orange możemy otrzymać kartę eSIM, która zastępuję klasyczną kartę. Dostępna jest jednak jeszcze opcja Ekstra karty SIM i ta usługa umożliwia korzystanie z różnych urządzeń z tym samym numerem telefonu. Przykładowo ten sam numer telefonu możemy mieć na iPhonie i Apple Watchu, więc na trening możemy zabrać ze sobą tylko smartwatch, nie tracąc kontaktu ze znajomymi.

Jak zdobyć kartę eSIM?

W Orange w ofertach abonamentowych kartę eSIM możemy wybrać podczas zawierania nowej umowy, a także podczas przedłużania obecnej umowy. Dostępna jest ona w ofertach indywidualnych, jak i biznesowych. W każdej chwili mamy również opcję wymiany aktualnej SIM na eSIM.

Kartę zdobędziemy przykładowo na stronie internetowej operatora. Podczas wybierania nowej oferty musimy tylko zaznaczyć, że chcemy eSIM zamiast klasycznej karty. W takiej sytuacji kod QR do karty eSIM dostaniemy wraz z umową na usługi telekomunikacyjne. Można również wybrać się do salonu, gdzie z pomocą pracownika wykonamy wszystkie niezbędne czynności. Ewentualnie można zadzwonić pod numer *100.

Klienci abonamentowi, którzy chcieliby wymienić fizyczną kartę SIM na jej cyfrowy odpowiednik, mogą skorzystać ze specjalnie przygotowanej promocji. W jej ramach wymiana karty w Orange jest bezpłatna. Należy zaznaczyć, że podczas trwania umowy możemy w każdej chwili przejść na eSIM. Kod QR dostaniemy wówczas w wiadomości e-mail lub znajdziemy w serwisie Mój Orange Ewentualnie, jeśli nie jesteśmy przekonani do tych sposobów, możemy wybrać się do salonu, gdzie na miejscu będziemy mogli zeskanować kod QR i zainstalować kartę eSIM.

Po co nam kod QR? Otóż jego zeskanowanie będzie potrzebne, aby zainstalować kartę eSIM na urządzeniu. Po zeskanowaniu należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia. Oto kilka przykładów, jak może wyglądać dodanie nowego planu komórkowego:

iPhone: Ustawienia – Sieć komórkowa – Dodaj plan sieci komórkowej lub Dodaj eSIM.

Huawei: Ustawienia – Sieć komórkowa – Zarządzanie kartami SIM – Dodaj Kartę SIM – Typ eSIM – Zaznacz.

Motorola: Ustawienia – Sieć i internet – Karty SIM – Dodaj plan taryfowy.

Oppo: Ustawienia – Sieć komórkowa – eSIM – Dodaj eSIM.

Samsung: Ustawienia – Połączenia – Menedżer kart SIM – Dodaj plan taryfowy.

Sony: Ustawienia – Sieć i internet – Karty SIM – symbol plusa (+) – Pobrać zamiast tego dane eSIM – Pobierz kartę eSIM.

Zależnie od posiadanego modelu smartfona, a także zainstalowanej na nim wersji Androida, dodanie karty eSIM może się nieznacznie różnić. Warto jednak zauważyć, że zazwyczaj cały proces sprowadza się do przejścia do ustawień sieci komórkowej, a następnie do konfiguracji karty eSIM.

W Orange kartę eSIM możemy również dodać do wybranych tabletów Apple i Samsunga, w których instalacja eSIM sprowadza się do wykonania prawie identycznych czynności, jak w przypadku smartfonów. Przechodzimy do ustawień, wybieramy opcje związane z siecią komórkową, szukamy pozycji pozwalającej na dodanie planu komórkowego i postępujemy zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na urządzeniu.

W przypadku smartwatchy musimy uruchomić aplikację na smartfonie, która odpowiada za zarządzanie zegarkiem. Na Apple Watchu będzie to aplikacja Watch, na smartwatchach Huawei apka Zdrowie, na Samsungach apka Samsung Wearable, a przykładowo na modelach Oppo musimy przejść do aplikacji Wear OS. Teraz pozostaje tylko znaleźć ustawienia sieci komórkowej i rozpocząć proces konfiguracji eSIM.

Karta eSIM w Orange Flex? To banalnie proste!

Jak najbardziej mogę stwierdzić, że Orange Flex to oferta zdecydowanie „pro eSIM”. Nie dość, że technologia eSIM jest obsługiwana już od samego początku oferty, to dodatkowo zdobycie eSIM-a lub przejście na niego jest naprawdę proste.

Wypada zaznaczyć, że w tym przypadku kod QR jest zbędny. Wystarczy bowiem tylko mobilna aplikacja Orange Flex. Do wyboru mamy dwie opcje. Jeśli jesteśmy nowymi użytkownikami, to od razu podczas procesu rejestracji na ekranie wyboru między tradycyjną kartą SIM a eSIM zaznaczamy eSIM. Teraz pozostaje tylko postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i aktywować kartę.

Jeśli jednak jesteśmy już klientami Orange Flex i dotychczas korzystaliśmy z fizycznej karty SIM, to przejście na eSIM też sprowadza się do wykonania dosłownie kilku kroków. W tym celu w aplikacji Orange Flex przechodzimy do zakładki Karty SIM, wybieramy nasz numer, następnie klikamy na Główna karta SIM, w kolejnym kroku pozostaje wybrać opcję Wymień i następnie kliknąć na Ściągnąć eSIM-a.

Z poziomu zakładki Karty SIM możemy też dodać dodatkowe karty eSIM do naszych pozostałych urządzeń. Wystarczy przejść do ustawień numeru, a na dole znajdziemy sporych rozmiarów baner pozwalający na otrzymanie dodatkowego eSIM-a z tym samym numerem. Tutaj również wszystko odbywa się z poziomu mobilnej aplikacji Orange Flex i sprowadza się do postępowania zgodnie z prostymi instrukcjami. Co więcej, zależnie od wybranego planu, możemy mieć od 1 do nawet 3 dodatkowych kart z tym samym numerem – to wszystko bezpłatnie, w ramach już opłacanego planu.

Dlaczego warto sięgnąć po eSIM w Orange Flex?

Jestem użytkownikiem eSIM w Orange Flex, więc przedstawię z mojej perspektywy największe zalety tego rozwiązania. Uprzedzając ewentualne pytania, dodam, że wad nie stwierdziłem. Wypada jeszcze wspomnieć, że korzystam z dodatkowej karty eSIM na Apple Watchu, bowiem na iPhonie nadal mam klasyczną kartę SIM – została z poprzedniej umowy, a dotychczas nie miałem okazji, aby przesiąść się na cyfrowy odpowiednik.

Każdego dnia staram się spędzić około godziny na spacerze, a dodatkowo kilka razy w tygodniu wybieram się na siłownię. Dzięki temu, że mój Apple Watch wyposażony jest w obsługę eSIM, nie muszę ze sobą zabierać iPhone’a. Cały czas mam kontakt z najbliższymi, a dodatkowo mogę słuchać muzyki i podcastów dzięki połączeniu z internetem.

Jak już wspomniałem, iPhone zostaje w domu, więc nie mam obawy, że nagle wypadnie mi z kieszeni i się uszkodzi, uderzając o twardą nawierzchnię. Owszem, podczas zwykłego spaceru raczej trudno o wypadnięcie smartfona z kieszeni, ale nie wspomniałem Wam, że na spacery chodzę z psem. Podczas zabawy z pieskiem znacznie łatwiej już o niekoniecznie oczekiwane zdarzenie z iPhonem w roli głównej.

eSIM w Orange Flex na moim Apple Watchu (fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Siłownię mam własną w komórce obok domu. Ma to liczne zalety, ale też wady. Pomieszczenie nie jest ogrzewane, więc zimą temperatura spada do niskich wartości. Podczas ćwiczeń to nie przeszkadza, ale gorzej jest z akumulatorem iPhone’a. Otóż zanim zacząłem korzystać z Apple Watcha z eSIM, smartfon odkładałem na półkę w siłowni, gdzie nastawiony był na niskie temperatury. Nie muszę chyba dodawać, że po okresie zimy odczuwalny był spadek żywotności akumulatora.

To teraz podam trochę inny przykład. Raz eSIM w Orange Flex uratował mi wyjazd. Znajomy odwoził mnie na lotnisko, a ja przypadkiem zostawiłem iPhone’a w jego samochodzie. Na szczęście, miałem przy sobie Apple Watcha, więc wystarczył jeden telefon, znajomy zawrócił, a ja dzięki temu poleciałem ze smartfonem na wyjazd. Z wyjazdu przywiozłem pokaźną paczkę zdjęć, których nie mógłbym wykonać bez iPhone’a.

Zazwyczaj z tabletu korzystam w domu, więc nie mam dodanej w nim żadnej usługi pozwalającej na dostęp do sieci komórkowej. Ostatnio jednak, aby podczas podróży dokończyć test samochodu, musiałem zabrać ze sobą laptopa lub tablet. Wybór padł na to drugie urządzenie, bowiem wiedziałem, że trudno będzie o dostęp do sieci WiFi. Jasne, mógłbym udostępnić internet ze smartfona, ale wiązałoby się to z szybszym wyczerpaniem akumulatora w iPhonie, a tego zdecydowanie nie chciałem robić.

Jak już wspomniałem, na iPadzie nie mam na co dzień dostępu do sieci komórkowej, ale tablet jest w wersji, która na to pozwala. Uruchomiłem aplikację Orange Flex na iPhonie, wybrałem opcję Dodaj nową kartę z tym samym numerem, a następnie na iPadzie przeszedłem do ustawień sieci komórkowej i dodałem nowy plan. Wystarczyło dosłownie kilka minut, aby zyskać dostęp do sieci komórkowej na nowym urządzeniu, co oczywiście później pomogło mi dokończyć tekst podczas podróży.

eSIM w Orange Flex ma sporo zalet, ale przydatność tego rozwiązania doceniłem dopiero, gdy zacząłem z niego korzystać. Przede wszystkim ułatwia to codzienne życie, a także przydaje się przykładowo podczas wyjazdów. Nie muszę już zabierać iPhone’a ze sobą na ćwiczenia, a przed wyjazdem, gdy zajdzie taka konieczność, w kilka minut mogę zyskać obsługę sieci komórkowej na nowym urządzeniu.

To wszystko bez jakichkolwiek dodatkowych opłat, bowiem dodatkowa karta w Orange Flex jest bezpłatna już w podstawowym planie.

Materiał powstał na zlecenie Orange Polska