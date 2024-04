Orange przebiło ofertę Play – ma taniej

Już nie Play, a Orange ma teraz najtańszy abonament 5G ze smartfonem obsługującym internet nowej generacji. Choć tylko minimalnie, to jednak Pomarańczowym udało się przebić ofertę Fioletowych.

W ubiegłym miesiącu Grzesiek opisywał bezkonkurencyjną ofertą Play – fioletowy operator zaproponował mianowicie abonament z internetem 5G (wraz z ratą za smartfon) w cenie zaledwie 60 złotych. Pomarańczowym musiało to wejść na ambicję, bo właśnie zaprezentowali swoją odpowiedź, mówiąc przy tym: przebijamy. Krótko i na temat: za podobny pakiet w Orange zapłacisz o złotówkę mniej.

Orange proponuje pakiet za 59 złotych miesięcznie. Składają się na niego: abonament (w cenie 45 złotych) z nielimitowanymi połączeniami, SMS-ami i MMS-ami oraz 5 GB internetu 5G, a także rata za smartfon obsługujący 5G (w cenie 14 złotych).

Już w tym miejscu trzeba jednak zaznaczyć, że o ile ten pierwszy należy wykupić na 24 miesiące, to już urządzenie klienci będą spłacać o rok dłużej (a więc przez 36 miesięcy). Co więcej, od 25. miesiąca abonament przejdzie na czas nieokreślony i będzie droższy o 10 złotych (wyniesie 55 złotych, a razem z ratą – 69 złotych). Podobnie jest jednak w Play.

Za to, jeśli masz już abonament w Orange, to za kolejny numer zapłacisz mniej. W takim przypadku zaoszczędzić możesz nawet dwie dyszki.

3 (to znaczy 2) smartfony do wyboru

W tym momencie klienci mają do wyboru dwa smartfony, naturalnie z tej niższej półki. Pierwszym jest Motorola Moto G34 5G z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Niedawno miałem okazję przetestować to urządzenie i naprawdę pozytywnie mnie zaskoczyło. Po szczegóły odsyłam do recenzji Motoroli Moto G34 5G na Tabletowo.pl, ale mówiąc najkrócej: gorąco polecam.

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Drugi to Samsung Galaxy A15 5G, który pomimo mniejszej ilości RAM (4 GB) też ma niemało do zaoferowania – jego recenzja ukaże się na Tabletowo.pl jeszcze w tym miesiącu.

Już 15 kwietnia lista dostępnych smartfonów w ramach tej oferty zostanie wydłużona o kolejną pozycję. Będzie to Xiaomi Redmi 13C 5G o specyfikacji porównywalnej ze wspomnianym przed momentem urządzeniem Samsunga. Na podlinkowanych stronach Orange już teraz kupisz Motorolę Moto G34 5G oraz Samsunga Galaxy A15 5G.

Czy to się jednak w ogóle opłaca?

Cóż, sam abonament to standardowa opcja w ofercie Orange. Jeśli zaś chodzi o telefon, to – jak nietrudno policzyć – jego ostateczna cena wyniesie niewiele ponad 500 złotych. To mniej niż każdy z tych smartfonów kosztuje w sklepach. Najtańszy z nich jest Redmi (wyceniany na ~570 złotych), najdroższa – Motorola (~800 złotych).

Warto też zauważyć, że Orange ma obecnie prawie najszybsze 5G w Polsce – prędkość pobierania przekracza 200 Mb/s, a wysyłania prawie sięga już 50 Mb/s. Zasięgiem zaś sieć obejmuje już ponad 31 tysięcy miejscowości w naszym kraju.

Wpis zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!