Zestarzejesz się, zanim Samsung wprowadzi te zmiany

Samsung może nie jest najbardziej jaskrawym przykładem zachowawczego wzornictwa elektroniki użytkowej, ale z pewnością nie znajduje się na czołowej pozycji na liście tych najbardziej odważnych. Poniekąd dowodzi to najnowsze ogłoszenie firmy.

Samsung – mistrz w byciu „OK”

Jeśli przyjrzeć się historii rozwoju rynku mobilnego, da się zauważyć, że tylko nieliczne firmy były zdecydowane wprowadzić nową jakość we wzornictwie smartfonów. Jednym z przykładów takiego podejścia było jeszcze lata temu LG, które właściwie z roku na rok wprowadzało nowe pomysły. Kto pamięta modułowe G5 albo dodatkowy ekran dla G8X?

Inne marki były bardziej ostrożne. Samsung od lat podąża ścieżką Apple, dla którego fanów wielkim wydarzeniem jest zmiana kształtu wysepki z aparatami czy zmniejszenie grubości ramek o dziesiątą część milimetra.

Brak innowacyjności we wzornictwie można tłumaczyć ogromnymi kosztami wprowadzania nowych technologii i zmian w łańcuchach produkcyjnych. Koreańczycy wiedzą, co to znaczy, bo postarali się rozruszać rynek urządzeń ze składanymi ekranami. Teraz zapowiadają rewolucję we wzornictwie, ale nie spodziewajcie się jej szybko.

TM Roh, prezes i dyrektor Corporate Design Center w Samsung Electronics (źródło: Samsung)

Nowa filozofia projektowania

W siedmiu globalnych studiach projektowych firmy Samsung pracuje ponad 1500 projektantów, którzy starają się tak dopasować produkty, by sprawdzały się w użyciu przez ludzi z różnych kultur i o skrajnie odmiennym pochodzeniu, do tego posiadających unikalne preferencje i gusta. Bardzo trudno robić coś, co będzie odpowiadać wszystkim.

Ponieważ jednak zarówno otaczający nas świat dynamicznie się przekształca, razem z oczekiwaniami użytkowników względem urządzeń osobistego użytku, Samsung doszedł do wniosku, że czas na zmiany. Zmiany tożsamości projektowej. Firma zapowiedziała Samsung Design Identity 5.0.

Projektanci będą skupiać się na optymalizacji doświadczenia użytkownika, minimalizując dodatki w postaci niepotrzebnych elementów. Jako przykład takiego podejścia podawane są smartfony z serii Galaxy S24. Główne hasła nowego podejścia to: Niezbędny, Innowacyjny, Harmonijny. Niesie to ze sobą myśl o wprowadzaniu tych samych elementów w różnych typach sprzętów, w tym tych zaliczanych do smart home.

Kiedy spodziewać się tej wielkiej rewolucji? W komunikacie prasowym nie podano jakiegoś granicznego terminu. Jednak wskazano na rok 2030 jako taki, w którym nowa filozofia projektowania będzie widoczna w każdym produkcie Samsunga. Nie dożyję.