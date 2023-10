Samsung Galaxy A15 otrzyma zastrzyk mocy dzięki nowemu procesorowi

Od dwóch lat Samsung w swojej serii Galaxy A1x, obok modeli ze standardem LTE prezentuje również opcję z modułem 5G. Wiemy już, co może zaprezentować kolejny reprezentant budżetowej rodziny.

Drobne zmiany w Samsungu Galaxy A15 5G

W 2024 roku model Galaxy A15 5G nieco skurczy się względem poprzednika. Ekran o przekątnej 6,6 cala ma ustąpić w tym przypadku 6,5-calowej tafli. Rozdzielczości Full HD+ towarzyszyć będzie opcja odświeżania ekranu z maksymalną częstotliwością 90 Hz. Póki co tajemnicą pozostaje, czy Samsung przesiądzie się na matrycę OLED czy pozostanie przy technologii PLS LCD.

Render Samsunga Galaxy A15 (źródło: The Tech Outlook)

Źródło informacji o Galaxy A15 5G podaje, że Samsung przewiduje opcje z 4 lub 6 GB RAM-u i maksymalnym rozmiarem pamięci wewnętrznej 128 GB. Koreańczycy nie planują pozbywać się gniazda na karty microSD (w tym wypadku można wykorzystać pojemność do 1 TB).

Świeży Chipset MediaTek Dimensity 6100+, który pojawi się w smartfonie, zastąpi model Dimensity 700 – jednostkę zaprezentowaną w 2020 roku. Nowy układ mobilny to głównie niższy proces litograficzny 6 nm i moduł Bluetooth w standardzie 5.2, ale niewykluczone, że telefon zyska też nieco lepszą kulturę pracy.

Znajomy design

Na zestaw aparatów złożą się trzy obiektywy z tyłu: główny 50 Mpix z 10-krotnym przybliżeniem, oraz oczka 5 i 2 Mpix. Ich przeznaczenie nie jest jeszcze znane, ale najprawdopodobniej będzie to kombinacja: ultraszerokokątny + makro lub makro + czujnik głębi. Do zdjęć od frontu wykorzystamy kamerkę 13 Mpix umieszczoną we wcięciu w kształcie litery „U”.

Samsung Galaxy A15 (źródło: The Tech Outlook)

Ostatnim miejscem, gdzie seria Galaxy A1x zaliczy progres, jest kwestia akumulatorów. Standardową pojemność ogniw 5000 mAh uzupełnimy teraz o wiele szybciej dzięki wsparciu szybkiego ładowania o mocy 25 W zamiast 15 W. W kwestii wyglądu do widocznej na przedpremierowych renderach czarnej edycji dołączy również obudowa w kolorze niebieskim.

Informator Paras Guglani sugeruje, że cena smartfona zamknie się w okolicach 149 dolarów (~625 złotych). W Stanach Zjednoczonych niewykluczone, że taką metkę Samsung Galaxy A15 5G faktycznie otrzyma. W Europie najbardziej prawdopodobna jest wycena w okolicach 250 euro – w Polsce aktualny model Galaxy A14 5G kosztuje bez promocji 1199 złotych.

Jeżeli interesuje Was budżetowy Samsung z serii Galaxy A i czekacie na oficjalne potwierdzenie obecności (lub braku) panelu OLED, musicie wytrzymać do pierwszego kwartału 2024 roku. Wtedy to model Galaxy A15 5G pojawi się oficjalnie. Poprzednika zobaczyliśmy na samym początku stycznia 2023 roku, więc prezentacja za 3 miesiące wydaje się jak najbardziej realna.