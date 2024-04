Ten „nowy” abonament w Orange to obraza dla klienta

Swego czasu Media Markt reklamował się hasłem „Nie dla idiotów”. Próba sprzedania takiego abonamentu to jawna obraza klienta, ponieważ jest on zupełnie nieopłacalny. Mimo to Orange w ten sposób próbuje przekonać do przeniesienia numeru.

„Nowy”, nieopłacalny abonament w Orange

Oferta operatorów nieustannie ewoluuje. Orange tworzy swoją w myśl zasady „więcej za więcej” i jednocześnie regularnie usuwa z niej najtańsze opcje. Nieoczekiwanie zdecydowało się jednak przywrócić bardziej przystępną cenowo taryfę, której cena faktycznie może skłonić klientów do przeniesienia numeru.

Nowy-stary abonament jest bowiem dostępny wyłącznie dla osób, które przeniosą numer z innej sieci – nie mogą go kupić obecni klienci ani ci, którzy zdecydują się na całkowicie nowy numer. Oferta służy zatem podebraniu abonentów konkurencji.

Przywrócony abonament kosztuje 45 złotych miesięcznie (z rabatami). W przypadku nieprzedłużenia umowy na kolejny okres po 24 miesiącach, opłata miesięczna wzrośnie do 55 złotych (z rabatami). W jej ramach klient otrzyma nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w Polsce i roamingu w Unii Europejskiej oraz pakiet… 5 GB internetu.

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Wydaje się, że na tak nieopłacalny abonament mogą zdecydować się wyłącznie osoby, którym zależy na nowym smartfonie, a nie mają zdolności kredytowej, aby kupić go na raty w sklepie i wybrać tańszą ofertę u konkurencji. Bo choć operatorzy też powinni sprawdzać zdolność kredytową klientów, to w praktyce bywa z tym… różnie. Świadczą o tym przypadki wyłudzeń drogich smartfonów i niemożność ściągnięcia należności za nie.

Orange nie jest jednak wyjątkiem

Nie tylko Orange ma jednak w ofercie tak nieopłacalny abonament. Play za 40 złotych (po rabatach) oferuje nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz 6 GB internetu (w tym 6 GB w roamingu w Unii Europejskiej). Plus ma podobny pakiet za 39 złotych miesięcznie. Z kolei T-Mobile za 40 złotych (z rabatami) zapewnia rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu oraz 5 GB w Polsce.

W Orange, Play i T-Mobile umowa zawierana jest na 24 miesiące, natomiast w Plusie można wybrać też umowę na 12 miesięcy z taką samą ceną co miesiąc. Warto jednak wiedzieć, że dostępnych jest wiele tańszych i bogatszych ofert, na przykład w Virgin Mobile za 20 złotych z 20 GB internetu i Heyah za 19,99 złotych z paczką 20 GB (pierwszy miesiąc za 1 złoty).

Wpis zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!