Wyszukiwarka Google może być płatna. No, w pewnym sensie

Choć może się to wydawać abstrakcyjne, wyszukiwarka Google już w niezbyt odległej przyszłości może przestać być całkowicie darmowym narzędziem. Jej właściciele rozważają wprowadzenie płatnej subskrypcji. Dobra wiadomość jest taka, że tylko w zakresie zaawansowanej funkcjonalności opartej na sztucznej inteligencji.

Wyszukiwarka Google może stać się (częściowo) płatna

Google to dla wielu osób synonim wyszukiwarki internetowej. Swoją popularność zawdzięcza nie tylko temu, że po prostu świetnie działa. Wpływ na to ma również fakt, że jest dostępna na praktycznie wszystkich platformach i urządzeniach, a także to, że jest całkowicie bezpłatna. Niebawem jednak ten ostatni punkt może przestać być prawdziwy, choć wiele osób pewnie zupełnie tego nie odczuje.

Firma ma bowiem rozważać ukrycie za bramką płatniczą niektórych funkcji związanych ze sztuczną inteligencją. Aktualnie wszystko wskazuje na to, że pakiet tych dodatkowych narzędzi zostanie włączony do któregoś z abonamentów amerykańskiego giganta, na przykład Gemini Advanced lub Google One.

Zapłacisz, ale reklamy i tak zobaczysz

Równocześnie z doniesień redakcji Financial Times wynika, że nawet taka płatna wersja wyszukiwarki będzie zawierać reklamy. Innymi słowy: abonament pokryje jedynie dostęp do narzędzi bazujących na AI. Nic w tym dziwnego, bo też biznes reklamowy jest najważniejszym źródłem przychodów dla Google. Dostarczenie płatnego zestawu funkcji pozwoli zaś na pokrycie kosztów związanych z rozwojem sztucznej inteligencji.

Jest jeszcze jeden aspekt, również powiązany z biznesem i finansami. Otóż zaawansowane funkcje wyszukiwarki Google sprawiają, że użytkownicy mniej klikają i tym samym wyświetla im się mniej reklam. Wprowadzenie abonamentu może więc pozwolić na zrównoważenie korzyści.

Na razie jest pomysł, na plan przyjdzie czas

We wspomnianym raporcie podano, że amerykański gigant już pracuje nad tym nowym rozwiązaniem, ale ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. W związku z tym nie ma też póki co żadnego harmonogramu.

Czy jest to jednak w ogóle dla Ciebie istotne? Czy jesteś w stanie wyobrazić sobie powód, dla którego faktycznie decydujesz się płacić za zaawansowane funkcje wyszukiwarki?