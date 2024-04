Rzeczy, które pojawią się w Androidzie 15, o których mogłeś nie słyszeć

Do publicznego udostępnienia pełnej wersji systemu Android 15 zostały zapewne jeszcze długie miesiące. Google i deweloperzy muszą przetestować w tym czasie sporo funkcji i wyeliminować błędy. Jakie opcje i dodatki można będzie zaliczyć do kategorii nowości?

Android 15 w wersji testowej

Deweloperzy mogą już korzystać z Androida 15 w wersji próbnej. Dzięki temu są w stanie określić, jak ich aplikacje będą działać na najnowszym oprogramowaniu Google. Aktualnie do systemu dostęp mają tylko oni, ale jeszcze w kwietniu powinna pojawić się pierwsza ogólnodostępna wersja beta.

Zgodnie z planami Google, przez kilka następnych miesięcy chętni będą mogli pobierać Piętnastkę w różnych edycjach wersji beta. W sumie ma być ich 4, a ostatnia pojawi się w lipcu. Następnie powinniśmy usłyszeć ogłoszenie o oficjalnej premierze nowego wydania Androida.

Nowe funkcje i usprawnienia w systemie

Ilość doniesień dotyczących różnych funkcji Androida 15 jest przytłaczająca, przy czym zwykle nie chodzi o jakieś przełomowe opcje. Po prostu niektórzy deweloperzy bardzo chętnie dzielą się w internecie swoimi spostrzeżeniami co do nowego systemu. Kiedy bety staną się publiczne, takich raportów będzie jeszcze więcej.

Żeby łatwiej było to „ogarnąć”, najnowsze plotki wymieniam poniżej w formie listy. Trzeba przy tym pamiętać, że niektóre z tych rzeczy mogą nie trafić do finalnej wersji Androida 15. Choć po drodze wypróbowane zostaną przez setki osób, to Google na każdym etapie może stwierdzić, że jednak rezygnuje z jakiegoś elementu.

Czego spodziewać się po Androidzie 15? Jak dotąd, mogliśmy usłyszeć o:

możliwości montowania widżetów na ekranie blokady,

uruchomieniu nowej funkcji Private Space, chronionej hasłem, czyli wydzielonej przez użytkownika sekcji „tajnych” plików,

wykorzystaniu przez aplikacje do maksimum dostępnego na ekranie miejsca (tekst będzie mógł być zawijany „pod” dolną belką nawigacyjną),

usprawnieniu łączności satelitarnej, włącznie z odbieraniem i wysyłaniem SMS-ów oraz MMS-ów w aplikacji Wiadomości (dostępnej w komunikacji z każdym, a nie tylko ze służbami ratunkowymi),

lepszym tłumaczeniu języków z dwóch języków jednocześnie,

poprawieniu łączności NFC,

narzędziach dla deweloperów przydatnych podczas tworzenia elementów wyświetlanych na zewnętrznych ekranach składanych smartfonów,

opcji wykrywania przez programy nagrywania ekranu uruchomionego przez użytkownika,

funkcji wykrywania treści SDR i HDR w celu dobrania odpowiedniego podświetlenia ekranu,

wsparciu dla standardu CTA-2075, dzięki któremu można normalizować poziom głośności multimediów,

stronie ustawień kontrastu kolorów, umożliwiającej manualne ustawienie kontrastu tekstu, przycisków i ikon,

przeprojektowanym panelu regulacji dźwięku.

Wczytując się w powyższe funkcje, wydaje się, że zdecydowana większość z nich w jakiś sposób wpłynie na doświadczenia płynące z używania smartfonów z Androidem. Na przykład przebudowana sekcja regulacji dźwięku ma wyglądać tak:

Wydaje się, że od strony wizualnej Android 15 nie będzie jakąś szczególną rewolucją. Co zaskakujące, w tym roku to iOS 18 ma szansę wybić się pod tym względem. Przecieki wspominają, że wiele elementów systemu może zyskać nowy wygląd w stylu przezroczystego szkła.

Tak czy siak, wyczekujemy tego, co jeszcze Google przygotuje dla użytkowników smartfonów z Androidem.