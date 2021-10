Tak może wyglądać Oppo Reno 7 Pro. Niewiele się zmieni

Oppo wydaje nowe smartfony z serii Reno w takim tempie, że spodziewamy się premiery linii Reno 7 jeszcze przed końcem 2021 roku. Właśnie pojawiła się grafika, która przedstawia, jak najprawdopodobniej będzie wyglądał Oppo Reno 7 Pro.

Reklama

Premiera Oppo Reno 7 Pro jeszcze w 2021 roku

Rodzina Oppo Reno 6 zadebiutowała w Polsce zaledwie kilka tygodni temu, bo na początku września 2021 roku. W Chinach producent zaanonsował ją kilka miesięcy wcześniej – pod koniec maja br. Oppo przyzwyczaiło nas jednak do wprowadzania na rynek w ciągu jednego roku kalendarzowego aż dwóch generacji serii Reno, dlatego spodziewamy się premiery linii Reno 7 jeszcze przed końcem 2021 roku.

Tak szybkie tempo tworzenia kolejnych odsłon nie sprzyja wprowadzaniu znaczących zmian. Można powiedzieć, że do tej pory jedyną rewolucją była rezygnacja z „płetwy rekina”, na której umieszczano aparat do selfie i rozmów wideo, na rzecz wycięcia w ekranie w kształcie łezki lub otworu w rogu wyświetlacza.

Reklama

I chociaż smartfony z serii Oppo Reno straciły na oryginalności, to nie można powiedzieć, że nie są ładne. Oczywiście to kwestia gustu, ale wiele osób, nie tylko recenzentów, szczerze mówi, że design ostatnich generacji jest atrakcyjny i może się podobać. A to najważniejsze.

Tak może wyglądać Oppo Reno 7 Pro

Być może właśnie dlatego, skoro Oppo udało się stworzyć atrakcyjny dla klientów design, niewiele się zmienia z generacji na generację. I podobnie będzie w przypadku modelu Oppo Reno 7 Pro.

Chińska Krajowa Administracja Własności Intelektualnej (CNIPA) opublikowała dokumentację, złożoną przez Oppo jeszcze przed końcem 2020 roku, która z dużym prawdopodobieństwem przedstawia design modelu Oppo Reno 7 Pro.

źródło: CNIPA via LetsGoDigital

Przypomnijcie sobie, jak wyglądają aktualnie sprzedawane w Chinach Oppo Reno 6 Pro i Reno 6 Pro+ (ten ostatni trafił do Polski jako Oppo Reno 6 Pro, nie pytajcie dlaczego). Jak widać, niewiele się zmieni względem bezpośrednich poprzedników – nieznacznej modyfikacji ulegnie jedynie wyspa z aparatami na panelu tylnym.

Oppo Reno 6 Pro (źródło: fonearena)

Oppo Reno 6 Pro+ (źródło: fonearena)

Specyfikacja Oppo Reno 7 Pro nie jest na tę chwilę znana. Warto jednak przypomnieć, że niedawno pojawiła się solidna dawka informacji na temat Oppo Reno 7. Według nich smartfon zostanie wyposażony m.in. w 6,5-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz i 10-bitową głębią koloru, a także procesor MediaTek Dimensity 920, do 12 GB LPDDR4x RAM i pamięć flash typu UFS 3.1 (do 256 GB).

Ponadto model bez dopisku „Pro” zaoferuje akumulator o pojemności 6500 mAh z obsługą 65 W ładowania przewodowego, moduł NFC, aparat o rozdzielczości 32 Mpix na przodzie i cztery aparaty na tyle: 50 Mpix (Sony IMX766) z OIS + 8 Mpix (Sony IMX355) z obiektywem ultraszerokokątnym + 2 Mpix do zdjęć makro + sensor do portretów biało-czarnych.