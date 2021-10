Oppo Reno 7 na horyzoncie – znamy pierwsze szczegóły

Ledwo ochłonęliśmy po premierze nowych urządzeń Oppo z serii Reno, a na horyzoncie już pojawiają się informacje o następnej generacji. Oppo Reno 7 – bo o nim mowa – otrzymał właśnie pierwszą certyfikację, która zdradza nieco szczegółów na jego temat.

Reklama

Oppo Reno – dwie premiery rocznie

Oppo to jeden z tych producentów, który postanowił odświeżać swoją linię premium średniaków częściej niż raz do roku. Chiński producent od premiery Oppo Reno, czyli od nieco ponad trzech lat, przyzwyczaił nas do tego, że wypuszcza nowe urządzenia z tej linii dwa razy do roku.

Oppo Reno 6 (fot. Michele Sirignano / Tabletowo.pl)

Przed kilkoma miesiącami debiutowały na rynku modele Oppo Reno 6 i Oppo Reno 6 Pro, które okazały się być niezwykle ciekawymi modelami, świetnie nadążającymi za smartfonowymi trendami 2021 roku. Nie oznacza to jednak, że Oppo wraz z tymi premierami zyskało chwilę wytchnienia – wręcz przeciwnie. Wiele wskazuje na to, że premiera Oppo Reno 7 nie jest wcale taka odległa. W sieci pojawiły się pierwsze informacje – wszystko za sprawą certyfikacji rzekomego, nowego modelu serii Reno.

Reklama

Oppo Reno 6 Pro (fot. Jan Smoliński /Tabletowo.pl)

Oppo Reno 7 – przewidywana specyfikacja

Jeśli wierzyć plotkom, nowa certyfikacja CMIIT dotyczy niezapowiedzianego jeszcze modelu Oppo Reno 7. Informacji tam zawartych nie ma co prawda zbyt dużo, ale pozwoliły one na zidentyfikowanie danych pochodzących z innych źródeł.

Na Weibo pojawił się wpis leakstera, który w przeszłości niejednokrotnie poprawnie przewidywał specyfikacje kolejnych modeli Oppo. Tym razem wpis dotyczy Oppo Reno 7, a pogłoski w nim zawarte to połączenie wiadomości od informatora i danych z certyfikacji CMIIT.

Wynika z nich, że nowy model Oppo Reno 7 dostanie nieco większy, bo 6,5-calowy ekran OLED o głębi kolorów 10 bit, odświeżaniu 90 Hz i rozdzielczości Full HD+. Za jego produkcję powinna odpowiadać firma BOE, a chroniony będzie szkłem Corning GorillaGlass 5. Podobnie jak w poporzedniku, model Oppo Reno 7 dostanie czytnik linii papilarnych ukryty pod wyświetlaczem.

Nieźle zapowiadają się możliwości fotograficzne. Na pokładzie znajdą się cztery aparaty – sensor do selfie 32 Mpix, główny obiektyw Sony IMX766 o rozdzielczości 50 Mpix (bez OIS), ultraszerokokątny aparat Sony IMX355 o wielkości 8 Mpix (mogący zastąpić również obiektyw makro) i skromny, 2-megapikselowy sensor monochromatyczny do biało-czarnych portretów.

Za napędzanie Oppo Reno 7 ma być dopowiedzialny SoC Mediatek Dimensity 920, co wydaje się być dość prawdopodobne patrząc na to, że model Reno 6 korzystał z modelu o oznaczeniu Dimensity 900. Procesor będzie wspomagany 8 lub 12 GB RAM, a użytkownicy otrzymają 256 GB pamięci na dane typu UFS 3.1, co będzie krokiem na przód względem Oppo Reno 6 z pamięcią UFS 2.1. Ulepszenia powinna doczekać się również bateria, która będzie mieć pojemność 4500 mAh i dostanie wsparcie szybkiego ładowania mocą 65 W.

Leakster sugeruje, że ceny powinny startować od 2999 yuanów, czyli około 465 dolarów za wariant z 8 GB RAM, a model z 12-gigabajtową pamięcią operacyjną powinien kosztować 3299 yuanów (~515 dolarów).

Spekuluje się, że Oppo Reno 7 może zaliczyć swój debiut już w listopadzie 2021 roku. Niestety, o pozostałych, nowych przedstawicielach linii Reno 7 nie wiemy nic.