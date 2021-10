Słuchawki Oppo w świetnych cenach – obok tej promocji nie można przejść obojętnie

Oppo to jeden z tych producentów, który w ostatnim czasie mocno zakorzenił się w świadomości użytkowników nowoczesnych technologii. Chińska firma najmocniej stawia w tej chwili na smartfony, ale jednocześnie ma w swoim portfolio wiele innych urządzeń, przede wszystkim słuchawek. Te z kolei można obecnie kupić w świetnych cenach – wszystko dzięki promocji, która właśnie wystartowała.

Oppo Enco – w promocji cała seria

Jak informuje Oppo, firma w październiku przygotowała specjalną promocję dla wszystkich tych, którzy właśnie poszukują nowoczesnych, stylowych i bezprzewodowych słuchawek TWS. Co ważne, promocja obejmuje wszystkie obecnie oferowane modele Oppo Enco, a więc jest duża szansa, że każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Oppo Enco Air (fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Zacznijmy od najbardziej budżetowego, ale jednocześnie całkiem udanego modelu Oppo Enco Buds. To słuchawki cechujące się przyzwoitym czasem na baterii – producent deklaruje ich działanie przez nawet 6 godzin, a z etui ładującym nawet przez całą dobę. Obuuszna transmisja Bluetooth pozwoliła na ograniczenie opóźnień do poziomu zaledwie 80 ms, a 8-milimetrowe przetworniki obsługują kodowanie audio ACC. Oprócz tego, na pokładzie znajdziemy podstawową redukcję szumów i sterowanie dotykowe za pomocą gestów. W promocyjnej ofercie są one dostępne w cenie 149 złotych (50 złotych zniżki).

Dla osób pragnących nieco lepszej jakości dźwięku i bardziej rozbudowanej specyfikacji świetnym wyborem mogą okazać się Oppo Enco Air. Tutaj za jakość odpowiadają 12-milimetrowe przetworniki, które powinny zapewnić zauważalnie lepsze wrażenia w stosunku do najbardziej bazowego modelu. Słuchawki obsługują Bluetooth 5.2 i mogą pochwalić się certyfikatem TÜV Rheinland, który potwierdza wysoką wydajność i niskie opóźnienia. W swojej recenzji Andrzej zachwalał wygodę, stabilność połączenia i niezłą jakość rozmów. W czasie trwania promocji, Oppo Enco Air dostępne są w cenie 299 złotych (obniżka o 100 złotych).

Półkę wyżej znajdziemy Oppo Enco Free 2, przy współtworzeniu których uczestniczyła firma Dynaudio produkująca sprzęt Hi-Fi klasy premium. Słuchawki mogą pochwalić się hybrydowym systemem redukcji szumów, realizowanym przy pomocy trzech mikrofonów. Enco Free 2 gwarantują wygodne i przede wszystkim intuicyjne sterowanie dotykowe, a także pozwolą na 6-godzinną prace na baterii. Paweł, w swojej recenzji, docenił ten model za komfort użytkowania i jakość wykonania. Obecnie, dzięki promocji, można je nabyć za 499 złotych (zniżka 100 złotych).

Oppo Enco Free 2 (fot. Paweł Pobudejski, Tabletowo.pl)

Najbardziej zaawansowane słuchawki Oppo Enco X również doczekały się obniżki ceny. Model ten, podobnie jak Enco Free 2, został stworzony przy współudziale Dynaudio. Słuchawki te pracują w oparciu o autorski system dynamicznego wzmocnienia DEEB 3.0 i obsługują kodek LHDC. Mocną stroną urządzenia jest czas pracy na baterii – producent deklaruje, że urządzenie wraz z euti, pozwoli cieszyć się muzyka nawet przez 25 godzin. Dodatkowo, Oppo Enco X łączą się przy pomocy Bluetooth 5.2, co pozwala na stabilne połączenie o niskim opóźnieniu. Ich testu ponownie dokonał Andrzej, który docenił dobrą jakość dźwięku, świetne wykonanie i niezwykle wysoki komfort użytkowania. Model ten dostępny jest w promocyjnej cenie 699 złotych (100 złotych obniżki).

Oppo Enco X (fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Oppo zaszalało – promocja potrwa miesiąc

Jak widać, promocja, którą przygotowało Oppo to coś więcej niż symboliczna korekta ceny. Co warto docenić, obniżki dotknęły wszystkich modeli Oppo Enco, co z pewnością podnosi atrakcyjność oferty. To świetna okazja dla wszystkich, którzy doceniają doskonałe brzemiennie, redukcję szumów, nowoczesny design i wysoką jakość. To wszystko oferują słuchawki TWS od Oppo, oczywiście adekwatnie do swojej półki cenowej.

Promocja potrwa do 14 listopada, a słuchawki dostępne są w sklepach internetowych, partnerskich sieciach Oppo oraz wybranych stacjonarnych punktach sprzedaży. Czasu jest zatem dość sporo i wcale nie trzeba spieszyć z kupnem. To o tyle istotne, że oferta przygotowana przez Oppo jest na tyle szeroka, że warto przemyśleć sobie zakup odpowiedniego modelu. Niezależnie jednak od Waszego wyboru, pewne jest, że nie zawiedziecie się tym, co zaoferują Wam opisywane słuchawki.