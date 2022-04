OPPO Reno 7 Lite 5G wkrótce trafi do Europy. Wiemy, co zaoferuje i ile ma kosztować

Pierwsze smartfony z serii OPPO Reno 7 zadebiutowały w Chinach pod koniec listopada 2021 roku. Rodzina cały czas się powiększa, podczas gdy wciąż czekamy na oficjalną premierę tej linii w Europie. Ta zbliża się jednak nieuchronnie i wiemy już, że jednym z modeli, który trafi do sprzedaży na Starym Kontynencie, będzie OPPO Reno 7 Lite 5G. Już teraz znamy jego specyfikację oraz cenę.

Specyfikacja i cena OPPO Reno 7 Lite 5G w Europie ujawnione przed oficjalną premierą

Według przedpremierowych doniesień, smartfon zostanie wyposażony w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,43 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli (409 ppi). Ekran ma charakteryzować się też jasnością do 600 nitów. Niestety, nie wiemy wciąż, czy zapewni funkcję odświeżania obrazu z ponadstandardową częstotliwością (tj. >60 Hz) i ekranowy czytnik linii papilarnych.

Wiemy natomiast, że wyświetlacz będzie płaski, a w jego lewym górnym rogu znajdzie otwór na aparat o rozdzielczości 16 Mpix do selfie i rozmów wideo. Na tyle producent zaplanował natomiast trzy aparaty, w tym główny z matrycą 64 Mpix. Obok niego ulokują się dwa po 2 Mpix każdy – jeden do zdjęć makro, a drugi do pomiaru głębi.

OPPO Reno 7 Lite 5G (źródło: MySmartPrice)

„Pod maską” OPPO Reno 7 Lite 5G zostanie z kolei umieszczony procesor Qualcomm Snapdragon 695 z modemem 5G oraz 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Z pewnością nie zabraknie też funkcji „rozszerzenia pamięci RAM”. Smartfon zasilać będzie akumulator o pojemności 4500 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 33 W.

Służyć do tego będzie port USB-C. Na pokładzie urządzenia nie zabraknie też 3,5 mm złącze słuchawkowego. Całość ma mieć wymiary 159,9×73,2×7,5 mm i ważyć 173 gramy. Smartfon trafi do sprzedaży w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i jasnej, mieniącej się różnymi odcieniami.

Według przedpremierowych informacji, cena OPPO Reno 7 Lite 5G w Europie zostanie ustalona na ~350 euro, co jest równowartością ~1620 złotych. Trudno uznać ją za „zabójczo atrakcyjną”, ale trzeba się przyzwyczaić, że smartfony są coraz droższe. Mimo wszystko na tę chwilę wydaje się, że Redmi Note 11 Pro 5G będzie bardziej opłacalną propozycją.