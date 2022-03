Reno 6 Pro 5G dostaje Androida 12, a seria Reno 7 nowego członka z mikroskopem

OPPO rozpoczęło udostępnianie aktualizacji do systemu Android 12 z ColorOS 12 dla OPPO Reno 6 Pro 5G w Polsce. Równocześnie do oferty producenta dołączył nowy model z serii OPPO Reno 7, który przyciąga wzrok wykończoną pomarańczową skórą z włókna szklanego obudową, choć firma przygotowała też wersję dla „tradycjonalistów”.

Reklama

OPPO Reno 7 4G dołącza do oferty OPPO

Z informacji, podanych przez OPPO, wynika, że OPPO Reno 7 4G skierowany jest przede wszystkim do osób, które lubią robić selfie. Co prawda nie może on równać się z vivo V23 5G ze zmieniającą kolor obudową, który przed kilkoma dniami zadebiutował w Polsce, ale oferuje wiele przydatnych dla takich użytkowników funkcji, w tym Selfie HDR, Bokeh Flare Portrait (rozmywanie tła) i Portrait Retouching (wykrywa ponad 390 punktów na twarzy, aby „uwydatnić urodę”; są też niestandardowe szablony z 8 narzędziami kosmetycznymi).

OPPO Reno 7 4G (źródło: OPPO)

Aparat do selfie wyposażono w zaprojektowany przez OPPO i stworzony przy współpracy z Sony czujnik obrazu IMX709 z matrycą RGBW z białymi pikselami, które są bardziej wrażliwe na światło – przechwytują o 60% więcej światła, redukując ilość szumów o 35%.

Aparat na przodzie OPPO Reno 7 4G ma rozdzielczość 32 Mpix (f/2.4) i pięć soczewek oraz kąt widzenia 85°. Na tyle znajdują się natomiast trzy, w tym główny 64 Mpix (f/1.79) z sześcioma soczewkami i 2 Mpix (f/2.4) z matrycą monochromatyczną. Obok nich jest jeszcze 2 Mpix obiektyw z przysłoną f/3.3, który działa jak mikroskop z 30x powiększeniem.

OPPO Reno 7 4G jest zatem pierwszym nieflagowym smartfonem OPPO z tym rozwiązaniem, bo wcześniej mogliśmy je spotkać w OPPO Find X3 Pro i realme GT 2 Pro. Ponadto jeden z aparatów otacza pierścień świetlny Orbit Light, którego funkcjonalność można porównać do diody powiadomień, informującej na przykład o nowych zdarzeniach w aplikacjach.

Po przeciwnej stronie OPPO Reno 7 4G znajduje się wyświetlacz AMOLED z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością do 90 Hz i śledzenia dotyku z prędkością do 180 Hz (dwa palce; domyślnie przy obsłudze do pięciu jest to 120 Hz). Ekran ma przekątną 6,43 cala i rozdzielczość Full HD+ 2400×1080 pikseli. W trybie normalnym osiąga jasność 430 nitów, a w trybie wysokiej jasności 600 nitów. Ponadto zapewnia wsparcie dla 97% palety barw NTSC i 95% DCI-P3. Przód smartfona pokrywa szkło Corning Gorilla Glass 5. generacji.

OPPO Reno 7 4G (źródło: OPPO)

We wnętrzu OPPO Reno 7 4G znajduje się procesor Qualcomm Snapdragon 680 2,4 GHz (6 nm) bez modemu 5G oraz 8 GB RAM LPDDR4x (+ 5 GB „wirtualnego RAM-u) i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej UFS 2.2 z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD (do tego jest też wsparcie dla USB OTG i ładowania zwrotnego). Smartfon oferuje również czytnik linii papilarnych, żyroskop, dual SIM (2x nano SIM), moduł NFC i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

OPPO Reno 7 4G ma fabrycznie wgrany ColorOS 12.1 (który obsługuje gesty powietrzne do obsługi wybranych funkcji, na przykład odbierania połączeń), a za jego zasilanie odpowiedzialny będzie akumulator o pojemności 4500 mAh, który można ładować przez port USB-C z mocą 33 W (do 32% w 15 minut; zasilacz 33 W w zestawie). Smartfon ma 159,9 mm wysokości, 73,2 mm szerokości i ~7,5 mm grubości (w zależności od wersji) oraz waży 175 gramów, a do tego może pochwalić się certyfikatem IPX4.

OPPO Reno 7 4G jest już dostępny w Indonezji, gdzie kosztuje 5199000 rupii (równowartość ~1520 złotych). Na tę chwilę nie wiemy, na jakich jeszcze rynkach będzie można go kupić i czy Polska jest na ich liście.