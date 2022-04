Tyle może kosztować wypożyczenie iPhone’a od Apple

Apple poważnie rozważa zmianę modelu biznesowego – chce wypożyczać iPhone’y, zamiast je sprzedawać. Strategia ta może być bardzo opłacalna dla giganta z Cupertino, ale jednocześnie klienci również mogą liczyć na kuszącą ofertę.

Reklama

Ile może kosztować wypożyczenie iPhone’a?

Apple ma już w ofercie iPhone Upgrade Program, którego cena zaczyna się od 35,33 USD za miesiąc (za iPhone’a 13 mini). Umożliwia on wymianę smartfona na nowszy model co roku – klient po 12 płatnościach oddaje dotychczas użytkowany i bierze nowy. Dodatkowo przez cały okres urządzenie jest chronione w ramach pakietu AppleCare+, który jest ubezpieczeniem, zapewniającym wsparcie i naprawę przypadkowego uszkodzenia. Ponadto klient może dokupić też ubezpieczenie od kradzieży i zgubienia telefonu. Należy jednak powiedzieć, że nie musi on po roku wymieniać smartfona na nowszy model – może dalej płacić co miesiąc ustaloną kwotę, a po 24 miesiącach urządzenie przechodzi na jego własność.

Apple pracuje jednak nad nową usługą, w ramach której będzie wypożyczać iPhone’y w modelu subskrypcji. Oznacza to, że klient dostanie możliwość zrezygnowania z niej w dowolnym momencie. Z jednej strony jest to bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ konsument nie jest „przywiązany” na dłuższy okres i może zwrócić smartfon w każdej chwili. W Polsce podobną usługę oferuje na przykład Plenti.

(fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Według Marka Gurmana z Bloomberga, koszt miesięcznej subskrypcji może zaczynać się od 35 dolarów w przypadku iPhone’a 13. Z kolei wynajęcie iPhone’a 13 Pro kosztowałoby od 45 dolarów, a 13 Pro Max – od 50 dolarów co miesiąc. W każdym przypadku ceny są niższe niż w iPhone Upgrade Program o ~5 dolarów.

To niewielka różnica i wydawać by się mogło, że to niezbyt atrakcyjna oferta, bowiem w przypadku wynajmu nie ma mowy o opcji wykupienia urządzenia (a przynajmniej na tę chwilę, aczkolwiek są na to raczej niewielkie szanse). Co zatem miałoby przyciągnąć klientów? Mówi się, że wraz ze smartfonem klient otrzymałby ubezpieczenie AppleCare+ oraz pakiet AppleOne. Cena tego ostatniego zaczyna się w Stanach Zjednoczonych od 14,95 dolarów, co oznacza, że względem aktualnie dostępnego programu klient zaoszczędziłby ~10 dolarów co miesiąc.

Według dostępnych danych, użytkownik średnio korzysta z iPhone’a przez trzy lata. Jeśli klient kupi iPhone’a 13 i będzie przez 36 miesięcy opłacał subskrypcję AppleOne oraz AppleCare+, zapłaci ~1625 dolarów (kwota ta nie uwzględnia jednak ewentualnych podatków). Z kolei wypożyczenie smartfona na podobny okres (z wszystkimi ww. usługami dodatkowymi) kosztowałoby 1260 dolarów.

Różnica jest zatem ogromna. Oczywiście, w pierwszym scenariuszu użytkownik może sprzedać urządzenie i odzyskać część pieniędzy, ale raczej wątpliwe, aby po trzech latach sprzedał smartfon za wystarczająco dużo, żeby „wyszło na jedno”. Jednocześnie Apple też będzie „do przodu”, gdyż może odnowić iPhone’a i sprzedać go na rynku wtórnym. A wiele raportów wskazuje, że popyt na refurby jest ogromny, nawet kilkuletnie, więc to będzie opłacalny deal dla obu stron.