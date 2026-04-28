WhatsApp usprawni backup czatów. Nadciąga nowa opcja

WhatsApp umożliwia wygodne tworzenie kopii zapasowej czatów, a domyślnym (i właściwie jedynym w przypadku użytkowników Androida) miejscem ich przechowywania jest Dysk Google. Niestety, oferowane przez tę ostatnią usługę 15 GB za darmo dość szybko się zapełnia – chociażby zdjęciami. Aby uniknąć przekroczenia tego limitu grupa Meta wychodzi z pewną propozycją.

WhatsApp zaoferuje własną przestrzeń na kopie zapasowe czatów

Trwają prace nad tym, by WhatsApp otrzymał własną przestrzeń dyskową w chmurze, która zostanie oddana do dyspozycji użytkowników – na potrzeby kopii zapasowej czatów. Będzie utrzymywana na serwerach grupy Meta, a do wyboru mają być dwie opcje:

2 GB za darmo,

50 GB za 99 centów (równowartość ~3,59 złotych).

Niestety, źródła nie zdradzają, czy podana wyżej cena to abonament roczny czy też miesięczny. Tak czy inaczej nie zanosi się na to, by miało być szczególnie drogo. Gorsza wiadomość jest taka, że nie wiadomo też, czy chmura WhatsApp będzie opcją dostępną dla wszystkich, czy może wyłącznie dla subskrybentów WhatsApp Plus.

WhatsApp Plus to abonament, który daje użytkownikom dostęp do dodatkowych funkcji – począwszy od możliwości zmiany ikony, przez dodatkowe motywy kolorystyczne i naklejki, aż po praktyczne rozwiązania, takie jak możliwość przypięcia nawet 20 czatów. Subskrypcja powoli trafia do kolejnych użytkowników (choć na razie nie w Polsce), a cena w Europie wynosi 2,49 euro (po przeliczeniu jest to trochę ponad 10 złotych) miesięcznie.

Backup w chmurze WhatsApp będzie zaszyfrowany i chroniony hasłem

Wróćmy jednak do chmury. Kopie zapasowe zapisywane bezpośrednio na koncie WhatsApp mają być zaszyfrowane kluczem o długości 64 znaków, a dostępu do nich strzec będzie hasło do aplikacji lub zabezpieczenie biometryczne.

Kopie zapasowe czatów w chmurze WhatsApp (źródło: WABetaInfo)

Z informacji przekazanych przez serwis WABetaInfo wynika również, że wprowadzenie nowej opcji nie spowoduje usunięcia dotychczasowej, a zatem nadal będzie można przechowywać swoje kopie zapasowe czatów na Dysku Google czy też w usłudze iCloud.

Póki co jednak nie wiadomo, kiedy należałoby się spodziewać faktycznego debiutu tego rozwiązania.