Kobieta uszkodzone auto, wideorejestrator Mio
(źródło: Mio)
Promocje

Najnowsze wideorejestratory Mio z cashbackiem. Tyle możesz zyskać

Natalia Kania-Kuc·
Strona główna
Promocje
Najnowsze wideorejestratory Mio z cashbackiem. Tyle możesz zyskać

Firma Mio wystartowała z promocją na najnowsze wideorejestratory samochodowe. Dzięki akcji możesz otrzymać zwrot gotówki.

Wideorejestratory Mio – nowoczesne technologie, tryb parkingowy i moduły łączności

Otarcia parkingowe to niestety codzienność, a wielu kierowców ot tak odjeżdża bez zastanowienia i prawdopodobnie nigdy nie poniesie z tego tytułu konsekwencji. Nagrania z kamery samochodowej to świetne dowody pokazujące winę w razie kolizji, ale też forma ochrony przed osobami, które po uszkodzeniu pojazdu uciekają z miejsca zdarzenia.

Na rynku jest dostępnych mnóstwo wideorejestratorów samochodowych wyposażonych w tryb parkingowy. Zdarza się jednak, że urządzenia nie reagują wystarczająco dobrze podczas postoju. Z pomocą przychodzą kamery samochodowe z serii Mio 800 i Mio 900 z nowoczesnym trybem parkingowym.

Urządzenia te zostały wyposażone we wbudowany zasilacz trybu parkingowego. Dzięki temu nie musisz dokupować kolejnego, zwykle kosztownego, akcesorium. Wideorejestratory tworzą nagrania w trybie parkingowym – stale są w stanie wykrywać ruch. Każde z nagrań jest zapisywane automatycznie w oddzielnych folderach. Tryb parkingowy można aktywować w aplikacji i – jak deklaruje producent – system zapewnia ochronę przed zużyciem energii z akumulatora.

Modele MiVue 802W Pro, 803W Pro oraz 903W Pro wyposażono w moduł Wi-Fi, za pomocą którego można szybko zaktualizować sprzęt i pobrać nagrania. Warto podkreślić, że kamera Mio MiVue 903W Pro ma sensor optyczny Sony Starvis 2, dzięki czemu nagrania mają być bardziej szczegółowe również w trudnych warunkach oświetleniowych. Ponadto rejestrowane obrazy wzmacniane są technologią HDR.

Mio MiVue 903 WD Pro
Mio MiVue 903 Pro
Mio MiVue 803 Pro
Mio MiVue 802 Pro
Wideorejestratory objęte promocją (źródło: Mio)

Kamery Mio są też wyposażone w system ostrzegania o fotoradarach i odcinkowych pomiarach prędkości. Ponadto dostępna jest baza GPS i inteligentne algorytmy, których zadaniem jest przewidywanie miejsc kontroli. Sprzęt poinformuje kierowcę sygnałem dźwiękowym i wizualnym, gdy uzna, że samochód zbliża się do kontrolowanego odcinka, a także poinformuje o limicie prędkości.

Najnowsze kamery samochodowe Mio – promocyjny cashback

Firma Mio zaanonsowała promocję na najnowsze wideorejestratory. Kupujący mogą otrzymać cashback sięgający nawet 100 złotych w zależności od wybranego modelu kamery.

Akcją objęto:

  • Mio MiVue 802W Pro – 50 złotych zwrotu (cena kamery wynosi około 399 złotych),
  • Mio MiVue 803W Pro – 70 złotych zwrotu(cena kamery wynosi około 469 złotych),
  • Mio MiVue 903W Pro – 100 złotych zwrotu (cena kamery wynosi około 549 złotych),
  • Mio MiVue 903WD Dual Pro – 100 złotych zwrotu (cena kamery wynosi około 649 złotych).
Wideorejestratory Mio cashback
Wideorejestratory Mio z cashbackiem (źródło: Mio)
Gdzie kupić?

Mio MiVue 802W Pro

ok. 399 zł
(Przybliżona cena z dnia: 28 kwietnia 2026)
Allegro
Media Expert
Zawiera linki afiliacyjne.

Aby otrzymać zwrot należy zakupić sprzęt do 30 czerwca 2026 roku, a następnie zarejestrować go na stronie internetowej akcji. Konieczne jest wypełnienie formularza, dołączenie skanu lub zdjęcia dowodu zakupu oraz wycięcie kodu z pudełka i przesłanie zdjęcia z wyciętym fragmentem. Rejestracji należy dokonać do 15 lipca 2026 roku.

Wideorejestratory Mio z cashbackiem
Jak odebrać cashback? (źródło: Mio)
Natalia Kania-Kuc
Inżynier środowiska z wykształcenia, copywriter z pasji, „newswoman” z wyboru. Piszę, tworzę, analizuję – szczególnie interesują mnie nowe technologie, inteligentny dom, elektronika i aplikacje, których zbieram na pęczki (ale miejsce na kolejne zawsze się znajdzie ;)). Wcześniej publikowałam na oiot.pl, a teraz eksploruję świat cyfrowych ciekawostek na Tabletowo.pl.

Obserwuj nas