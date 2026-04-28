Najnowsze wideorejestratory Mio z cashbackiem. Tyle możesz zyskać

Firma Mio wystartowała z promocją na najnowsze wideorejestratory samochodowe. Dzięki akcji możesz otrzymać zwrot gotówki.

Wideorejestratory Mio – nowoczesne technologie, tryb parkingowy i moduły łączności

Otarcia parkingowe to niestety codzienność, a wielu kierowców ot tak odjeżdża bez zastanowienia i prawdopodobnie nigdy nie poniesie z tego tytułu konsekwencji. Nagrania z kamery samochodowej to świetne dowody pokazujące winę w razie kolizji, ale też forma ochrony przed osobami, które po uszkodzeniu pojazdu uciekają z miejsca zdarzenia.

Na rynku jest dostępnych mnóstwo wideorejestratorów samochodowych wyposażonych w tryb parkingowy. Zdarza się jednak, że urządzenia nie reagują wystarczająco dobrze podczas postoju. Z pomocą przychodzą kamery samochodowe z serii Mio 800 i Mio 900 z nowoczesnym trybem parkingowym.

Urządzenia te zostały wyposażone we wbudowany zasilacz trybu parkingowego. Dzięki temu nie musisz dokupować kolejnego, zwykle kosztownego, akcesorium. Wideorejestratory tworzą nagrania w trybie parkingowym – stale są w stanie wykrywać ruch. Każde z nagrań jest zapisywane automatycznie w oddzielnych folderach. Tryb parkingowy można aktywować w aplikacji i – jak deklaruje producent – system zapewnia ochronę przed zużyciem energii z akumulatora.

Modele MiVue 802W Pro, 803W Pro oraz 903W Pro wyposażono w moduł Wi-Fi, za pomocą którego można szybko zaktualizować sprzęt i pobrać nagrania. Warto podkreślić, że kamera Mio MiVue 903W Pro ma sensor optyczny Sony Starvis 2, dzięki czemu nagrania mają być bardziej szczegółowe również w trudnych warunkach oświetleniowych. Ponadto rejestrowane obrazy wzmacniane są technologią HDR.

Kamery Mio są też wyposażone w system ostrzegania o fotoradarach i odcinkowych pomiarach prędkości. Ponadto dostępna jest baza GPS i inteligentne algorytmy, których zadaniem jest przewidywanie miejsc kontroli. Sprzęt poinformuje kierowcę sygnałem dźwiękowym i wizualnym, gdy uzna, że samochód zbliża się do kontrolowanego odcinka, a także poinformuje o limicie prędkości.

Najnowsze kamery samochodowe Mio – promocyjny cashback

Firma Mio zaanonsowała promocję na najnowsze wideorejestratory. Kupujący mogą otrzymać cashback sięgający nawet 100 złotych w zależności od wybranego modelu kamery.

Akcją objęto:

Mio MiVue 802W Pro – 50 złotych zwrotu (cena kamery wynosi około 399 złotych),

Mio MiVue 803W Pro – 70 złotych zwrotu(cena kamery wynosi około 469 złotych),

Mio MiVue 903W Pro – 100 złotych zwrotu (cena kamery wynosi około 549 złotych),

Mio MiVue 903WD Dual Pro – 100 złotych zwrotu (cena kamery wynosi około 649 złotych).

Aby otrzymać zwrot należy zakupić sprzęt do 30 czerwca 2026 roku, a następnie zarejestrować go na stronie internetowej akcji. Konieczne jest wypełnienie formularza, dołączenie skanu lub zdjęcia dowodu zakupu oraz wycięcie kodu z pudełka i przesłanie zdjęcia z wyciętym fragmentem. Rejestracji należy dokonać do 15 lipca 2026 roku.