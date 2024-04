Niezły, ale nudny. Oppo A60 to kolejny średniak w tym stylu

Kolejny przyzwoicie wyposażony, a przy tym nudny średniak na horyzoncie. Oppo A60 został dostrzeżony w Konsoli Google Play, dzięki czemu nie tylko wiemy o jego istnieniu, ale też znamy pierwsze szczegóły na temat jego specyfikacji.

Oppo A60 – jeszcze jeden niezły, ale nudny smartfon ze średniej półki

Oppo A60 to kolejny reprezentant średniej półki w portfolio tego chińskiego producenta. Będzie to prawdopodobnie dobry smartfon do 1000 złotych, a bardziej formalnie: następca modelu A58, który zadebiutował na polskim rynku pół roku temu. W tak zwanym międzyczasie pojawił się również Oppo A59, ale to sprzęt z 5G, w przeciwieństwie do tej dwójki, która w kontekście łączności komórkowej oferuje jedynie 4G/LTE.

Z ujawnionej specyfikacji dowiadujemy się, że sercem modelu A60 będzie ośmiordzeniowy układ SoC Qualcomm Snapdragon 680 (pod względem wydajności jest to mały krok naprzód względem A58 z procesorem MediaTek Helio G85). To popularne rozwiązanie, które znajdujemy też w takich urządzeniach, jak Samsung Galasxy A05s, Honor X8b, Huawei Nova 12i czy Oppo A78. W parze z nim użytkownicy otrzymają 8 GB RAM (o 2 GB więcej niż u poprzednika).

źródło: MySmartPrice

Co jeszcze zaoferuje A60?

Smartfon Oppo A60 odda do dyspozycji użytkowników także aparat 50 Mpix z przysłoną f/1.9 z tyłu oraz 8 Mpix (f/2.0) z przodu. Jego akumulator o pojemności 5000 mAh będzie można ładować z mocą 45 W, a całość uzupełni system Android 14 z nakładką ColorOS 14. Niczym więc nie zaskakuje. No, może jednym, bo…

Nie wszystko jednak w A60 będzie lepsze niż w A58. Wyświetlacz w nowym urządzeniu zaoferuje jedynie rozdzielczość 720×1604 pikseli, podczas gdy poprzednik dysponował panelem Full HD+. A zatem to tu producent postanowił poszukać oszczędności.

Cena i dostępność pozostają nieznane

Skoro już jesteśmy przy pieniądzach – nie wiadomo na razie, ile wyniesie cena smartfona Oppo A60. Można jednak celować w okolice 1000 złotych (najpewniej minimalnie poniżej tej kwoty). Po debiucie w Konsoli Google Play oficjalnej zapowiedzi spodziewamy się natomiast na przestrzeni kilku najbliższych tygodni.