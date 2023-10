Nowe, tanie smartfony OPPO dostępne w Polsce ze słuchawkami TWS w prezencie

Nowe smartfony z serii OPPO A powinny spodobać się fanom urządzeń kosztujących poniżej 1000 złotych. Co więcej, producent dorzuca do nich słuchawki prawdziwie bezprzewodowe (TWS) w prezencie.

OPPO A58 – minimum wymagań spełnione

Choć z przodu nowego smartfona OPPO znalazł się sporych rozmiarów ekran IPS LCD o przekątnej 6,72 cala, rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 90 Hz, to producent zadbał, aby pozostał poręczny dla przeciętnego użytkownika. Urządzenie cechuje się bowiem niską masą – 192 gramów i grubością 7,99 mm.

OPPO A58 (fot. producenta)

Smartfon napędza układ mobilny MediaTek Helio G85 w połączeniu z 6GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Gdyby zaczęło brakować tego pierwszego, OPPO A58 może kosztem miejsca przeznaczonego na dane dorzucić 6 GB RAM do dyspozycji użytkownika. Oprócz tego smartfon stawia na niemal podstawowy zestaw aparatów – jest więc główny obiektyw z matrycą 50 Mpix, oczko portretowe z sensorem 2 Mpix oraz kamera do selfie o rozdzielczości 8 Mpix z przodu.

Za długi czas pracy na jednym ładowaniu odpowiada akumulator o pojemności 5000 mAh, który można uzupełnić od 0 do 100% w nieco ponad godzinę dzięki technologii SuperVOOC oferującej 33 W mocy. OPPO A58 wyróżnia się też mocniejszymi o ~40% głośnikami stereo (względem OPPO A57). Dodatkowy tryb Ultragłośność pozwala podbić maksymalną głośność sześciokrotnie, co docenią osoby przebywające często w hałaśliwych miejscach.

Źródło: OPPO

OPPO A58 dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych, wykonanych w technologii Glow – zielonej i czarnej, przy czym w pierwszym wariancie zastosowano specjalne teksturowanie na pleckach, mające przypominać w dotyku jedwab. Całość oferuje odporność na wodę i pył na poziomie IP54. Smartfon dostępny jest w sprzedaży już teraz w cenie 899 złotych, a jeżeli zamówicie go przez internet, możecie liczyć dodatkowo na słuchawki bezprzewodowe Enco Buds 2 i dwumiesięczny dostęp do YouTube Premium w prezencie.

OPPO A38 – jeszcze taniej, równie dobrze

W przyszłym tygodniu, 12 października, w Polsce pojawi się również OPPO A38. Od modelu A58 odróżnia go nieco mniejszy ekran o przekątnej 6,56 cala i rozdzielczości HD+, przedni aparat do selfie o rozdzielczości 5 Mpix zamiast 8 Mpix i mniejsza ilość dostępnego RAM (4 zamiast 6 GB z opcją wirtualnego rozszerzenia o dodatkowe 4 GB). Wciąż jednak oferuje dostęp do szybkiego ładowania o mocy 33 W i ogniwo o pojemności 5000 mAh, zestaw głośników stereo z trybem Ultragłośność oraz wykończenie Glow (zamiast koloru zielonego jest opcja w kolorze złota).

OPPO A38 (fot. producenta)

Jest jednak jeszcze coś, co łączy te smartfony, nie tyle w kwestii oprogramowania czy sprzętu, co w podejściu do użytkownika. Otóż w przypadku obu ww. modeli z serii A producent zapewnia trzyletnią gwarancję oraz aktualizacje oprogramowania przez taki sam okres. I to wszystko w przypadku urządzeń, których sugerowana cena detaliczna nie przekracza trzycyfrowej kwoty.

OPPO A38 wystartuje z ceną 799 złotych i, podobnie jak przy mocniejszym wariancie, możecie liczyć na gratis w postaci słuchawek bezprzewodowych Enco Buds 2. Oprócz tego pojawi się również możliwość uzyskania 2 miesięcy dostępu do YouTube Premium za darmo, dzięki czemu z łatwością przetestujecie pchełki w praktyce.

Biorąc pod uwagę fakt, że do nowych smartfonów dorzucane są słuchawki o sugerowanej cenie detalicznej 179 złotych, to mowa tu o nie lada prezencie – stanowi on bowiem około jednej piątej ceny urządzeń. Warto jednak pamiętać, że w przypadku modelu A58 oferta kończy się 8 października, a A38 – 31 października br.