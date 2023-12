Nowy OPPO A59 5G to tani, ale atrakcyjny smartfon

Wiele osób nie chce wydawać na smartfon dużej kwoty, bo nie potrzebuje tych wszystkich „fajerwerków”. Nowy OPPO A59 5G może zainteresować takich klientów, ponieważ jest niedrogi, a ma całkiem sporo zalet.

Specyfikacja OPPO A59 5G nie jest wyśrubowana, ale smartfon ma swoje zalety

Z jakiegoś powodu producent nie zdecydował się podać pełnej specyfikacji technicznej tego smartfona, bo prawdopodobnie wówczas przestałby prezentować się tak ciekawie jak w sytuacji, gdy informacje dotyczące parametrów są ograniczone. Nie zmienia to faktu, że urządzenie z pewnością przyciągnie wzrok klientów, szczególnie złota wersja kolorystyczna, która ładnie się mieni. Czarna jest po prostu… czarna.

fot. producenta

Smartfon oferuje wyświetlacz z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz oraz jeden głośnik z trybem Ultra Volume, pozwalającym zwiększyć głośność do 300%. Na jego pokładzie znalazł się też akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 33 W (do 52% w 30 minut). Według deklaracji producenta, wystarczy on na nawet 16 godzin oglądania wideo lub 7 godzin grania.

OPPO A59 5G został również wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 6020 z modemem 5G oraz do 6 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej (tę pierwszą można rozszerzyć za sprawą funkcji RAM Expansion). Do tego może pochwalić się odpornością na kurz i wodę IP54. W przypadku tego modelu producent deklaruje też, że będzie on działał „jak nowy” przez 36 miesięcy.

Według informacji, które przedostały się do sieci przed premierą OPPO A59 5G, ekran w smartfonie ma przekątną 6,56 cala, a całe urządzenie grubość 8,12 mm i waży 187 gramów oraz otrzymało system operacyjny Android 13 z ColorOS 13.1. Ujawniły one jeszcze, że na przodzie producent umieścił 8 Mpix (f/2.0) aparat, a na tyle duet 13 Mpix (f/2.2) + 2 Mpix.

Cena OPPO A59 5G jest niska

Nowy OPPO A59 5G trafi do sprzedaży w pierwszej kolejności w Indiach, gdzie będzie dostępny od 25 grudnia 2023 roku w dwóch kolorach, Starry Black i Silk Gold, a także dwóch konfiguracjach:

4/128 GB za 14999 rupii (równowartość ~710 złotych),

6/128 GB za 16999 rupii (~805 złotych).

Obecnie nie mamy informacji o dostępności tego smartfona w innych krajach, ale zdziwiłoby nas, gdyby producent nie zdecydował się go sprzedawać także na innych rynkach.