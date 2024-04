Możesz zostać asasynem za darmo, ale tylko na chwilę

Lubisz serię Assassin’s Creed, ale nie miałeś okazji wypróbować Mirage? To dobrze się składa, ponieważ Ubisoft wyszedł naprzeciw potrzebom właśnie takich osób. Teraz możesz wcielić się w rolę zabójcy, ale tylko na dwie godziny… ;)

Trial Assassin’s Creed Mirage za darmo

Assassin’s Creed Mirage to gra wydana 5 października 2023 roku przez Ubisoft. Dostępna jest na PlayStation 4 i 5, Xbox Series X/S i One, a także w Nvidia GeForce Now. To znacznie mniejsza produkcja, pod kątem skali, aniżeli Odyssey czy też Valhalla, ale to wcale nie oznacza, że jest o wiele gorszą grą. Z perspektywy czasu oceniam Mirage’a jako „spoko tytuł na weekend lub dwa”.

Fabuła gry osadzona jest w IX-wiecznym Bagdadzie, w trakcie złotej ery miasta, kiedy to metropolia została podzielona na cztery dzielnice, a my musimy rozwiązać zagadki, które doprowadzą nas do celów (te naturalnie trzeba będzie wyeliminować). Basim Ibn Ishaq może czasem jest jak słoń w składzie porcelany, ale nawet pasuje do roli głównego bohatera.

Zaciekawił Cię ten opis gry Ubisoftu? To dobrze się składa, ponieważ jeżeli chciałbyś ją przetestować, to wydawca daje teraz taką możliwość. Do 30 kwietnia można przetestować pierwsze 2 godziny rozgrywki, a po ewentualnym zakupie pełnej wersji Assasin’s Creed Mirage, Twoje postępy zostaną zachowane!

Jak zagrać w Assassin’s Creed Mirage?

Aby uzyskać możliwość zagrania za darmo przez 2 godziny w Assassin’s Creed Mirage nie trzeba robić skomplikowanych rzeczy. Wystarczy wejść w ten link, a następnie wybrać swoją platformę i postępować zgodnie z instrukcją wyświetlaną w oknie. Dla przykładu w przypadku Ubisoft Connect PC wystarczy zalogować się danymi, które ma się do konta Ubisoft lub założyć nowe, jeżeli jeszcze takowego nie mamy.

6.5 Ocena

W przypadku konsol kreator przenosi nas po prostu do sklepu, np. PlayStation Store, i tam można dodać do biblioteki wersję trial. Następnie należy pobrać grę i bawić się za darmo przez dwie godziny.

Jeżeli jeszcze nie ogrywałeś Assassin’s Creed Mirage, to na pewno warto dać szansę temu tytułowi. Nie jest to genialna gra, ale na pewno nie można powiedzieć, że to totalny „crap”, który powinien być rozdawany w całości za darmo.