W Polsce pojawił się smartfon Samsunga z procesorem z 2021 roku. Budżetowo, można rzec

Zanim doczekamy się wielkiej premiery nowych flagowych smartfonów Samsunga w styczniu 2024 roku, producent ten wrzuci na rynek kilka modeli z niższej półki. Jednym z nich jest Galaxy A05s, dostępny w Polsce.

Za garść złotówek

W Polsce wirtualne półki sklepowe powoli zajmuje jeden z najtańszych modeli Samsunga. Chodzi o smartfon Galaxy A05s, który zadebiutował we wrześniu ubiegłego roku. Producent do tego stopnia nie przejmuje się terminami, że… urządzenia nie ma jeszcze nawet na jego oficjalnej polskiej stronie, ale w jednym ze sklepów – owszem.

Galaxy A05s został wypatrzony w ofercie MediaExpert przez Damiana Kucharskiego z gsmmaniaka. Sprzęt pojawił się w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, srebrnej i zielonej, choć w tym momencie kupić można tylko opcję czarną. Smartfon wyceniono na 749,99 złotych. Cena odnosi się do wersji z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej. Istnieje też wersja z 128 GB pamięci na dane, co wydaje się być lepszym wyborem, zwłaszcza, że trzeba do niej dopłacić tylko 50 złotych (tak twierdzi Damian, bo strona sklepu na razie ceny nie wyświetla).

Samsung Galaxy A05s (źródło: Samsung)

Samsung poszedł w budżet

Co oprócz wspomnianej pamięci oferuje niedrogi Galaxy? Wśród podzespołów można wyliczyć:

6,7-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400 pikseli) i odświeżaniem 90 Hz,

procesor Qualcomm Snapdragon 680,

aparat przedni 13 Mpix,

aparat główny 50 Mpix (f/1.8) + 2 Mpix czujnik głębi (f/2.4) + 2 Mpix jako aparat do makro,

DualSIM,

slot na kartę microSD do 1 TB,

baterię 5000 mAh z ładowaniem 25 W,

port słuchawkowy,

Bluetooth 5.1,

NFC,

USB-C.

Samsung ponownie dość wysoko wycenia swoje tańsze urządzenia – zwłaszcza, gdy lepiej przyjrzymy się konkurencji. Za około 800 złotych można szukać już telefonów z większą ilością RAM-u i takiej samej, jeśli nie większej pamięci wewnętrznej. Dodatkowo, zastosowany procesor, choć budowany w procesie technologicznym 6 nm, nie jest już młodzikiem. Qualcomm zaprezentował go w trzecim kwartale 2021 roku.

Żeby zrobić jakąś różnicę w segmencie budżetowców, Samsung musiałby trochę lepiej wyceniać swoje smartfonowe propozycje. Jeśli jednak Galaxy 05s trafi do oferty operatorów komórkowych, mało kto będzie się nad tym zastanawiał, więc i tak się sprzeda. Przecież wszystkie telefony za złotówkę są takie same, prawda? Prawda..?