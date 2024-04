Seria Huawei Nova 12 już w Polsce. Jest z czego wybierać

Jeżeli jesteście właśnie w trakcie poszukiwań smartfona do dwóch tysięcy złotych, warto zwrócić uwagę na urządzenia Huawei z serii Nova 12, które właśnie trafiły do polskiej dystrybucji. Co oferują?

Porównanie serii Huawei Nova 12

Szczegółowo nowe smartfony Huawei opisywałem w marcu 2024 roku. Dziś natomiast najlepiej sprawdzi się tabela, dzięki której porównacie specyfikację wszystkich trzech urządzeń:

Od lewej: Huawei Nova 12s, Nova 12i i Nova 12 SE (Źródło: producent)

Model Nova 12i Nova 12s Nova 12 SE Wymiary (wys. x szer. x gr.) 163,3×74,7×8,4 mm 161,29×74,96×6,88 mm 162,4×75,4×7,4 mm Waga 199 gramów 168 gramów 186 gramów Ekran LCD, 6,7″, Full HD+ OLED, 6,7″, Full HD+ OLED, 6,67″, Full HD+ Częstotliwość odświeżania adaptacyjna 30/60/90 Hz; próbkowanie dotyku do 270 Hz do 120 Hz, próbkowanie dotyku 300 Hz do 90 Hz; próbkowanie dotyku do 270 Hz CPU Qualcomm Snapdragon 680 Qualcomm Snapdragon 778G Qualcomm Snapdragon 680 GPU Adreno 610 Adreno 642L Adreno 610 RAM 8 GB 8 GB 8 GB Pamięć wewnętrzna 128 GB 256 GB 256 GB Aparat #1 Główny, 108 Mpix, przysłona f/1.9 Główny, 50 Mpix, f/1.9 Główny, 108 Mpix, f/2.9 Aparat #2 Sensor głębi, 2 Mpix, f/2.4 Ultraszerokokątny, 8 Mpix, f/2.2 Ultraszerokokątny, 8 Mpix (f/2.2) Aparat #3 brak brak Makro, 2 Mpix, f/2.4 Aparat z przodu 8 Mpix, f/2.0 60 Mpix, f/2.4 32 Mpix, f/2.45 Akumulator 5000 mAh 4500 mAh 4500 mAh Moc ładowania 40 W 66 W 66 W 5G brak brak brak Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 802.11 a/b/g/n/ac/ax 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 5.2 5.0 Obsługiwane kodeki BLE, SBC, AAC BLE, SBC, AAC, LDAC BLE, SBC , AAC NFC Tak Tak Tak GPS Tak Tak Tak Opracowano na podstawie: Huawei.pl

Przy zakupie każdego modelu w pudełku możecie spodziewać się obecności ładowarki, kabla USB-C, przezroczystego etui, no i samego smartfona, oczywiście.

Słuchawkowa promocja na start

Dla osób, które skuszą się na zakup nowych średniopółkowców Huawei, czeka również zacna promocja. Do każdego egzemplarza w ramach gratisu można dobrać słuchawki FreeBuds 5i o wartości 329 złotych. Promocja trwa od 15 kwietnia do 2 czerwca 2024 roku.

Od lewej: Huawei Nova 12s, Nova 12i oraz Nova 12 SE w kolorze zielonym i czarnym (Źródło: producent)

Na koniec słówko o cenach i wariantach kolorystycznych. Najtańszym urządzeniem w rodzinie jest Huawei Nova 12i – smartfon dostępny jest w kolorze czarnym i zielonym, i kosztuje 1199 złotych. Środek stawki należy do modelu Nova 12 SE, również w czerni i zieleni, jednak o nieco innych odcieniach i z ceną 1499 złotych. 1799 złotych kosztuje natomiast Nova 12s który otrzymał aż trzy warianty – klasyczną czerń oraz biały i niebieski z marmurowym nadrukiem. Pierwsze dwa modele kupicie również m.in. w x-komie, RTV Euro AGD czy Media Expert.

Wpis zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!