Wearable

Taka będzie nowa opaska Galaxy Fit 4. Samsung długo każe na nią czekać

Grzegorz Dąbek·
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Taka będzie nowa opaska Galaxy Fit 4. Samsung długo każe na nią czekać

Wciąż najnowsza opaska Samsung Galaxy Fit 3 została oficjalnie zaprezentowana w lutym 2024 roku. Wygląda na to, że po blisko trzech latach od jej premiery w końcu doczekamy się nowej generacji.

Tak będzie wyglądać opaska Samsung Galaxy Fit 4

W czerwcu 2026 roku pojawiła się pierwsza informacja na temat opaski Samsung Galaxy Fit 4, według której jej premiera planowana jest jeszcze w tym roku. Spodziewaliśmy się, że Koreańczycy zaprezentują ją wraz ze smartfonem Samsung Galaxy S26 FE, ale tak się nie stało.

W sierpniu 2026 roku z kolei dostrzeżono opaskę Samsung Galaxy Fit 4 w bazie jednej z agencji certyfikujących, która zdradziła, że nosi ona numer modelu SM-R391, podczas gdy Samsung Galaxy Fit 3 ma oznaczenie SM-R390. To zatem oczywiste, że mamy do czynienia z bezpośrednią następczynią, szczególnie że w części dokumentów pojawiła się nazwa FIT4.

Dokumentacja zdradziła również, że opaska Samsung Galaxy Fit 4 obsługuje Bluetooth Low Energy (BLE) i ładowanie 5 V/1 A (5 W). Koreańczycy mieli też zdecydować się na sensor Goodix GH3036. Teraz natomiast (w końcu) dowiedzieliśmy się, jak będzie wyglądać.

Opaska Samsung Galaxy Fit 4 ma być dostępna w trzech kolorach: czarnym, białym i jasnoniebieskim. Wizualnie nie będzie różnić się diametralnie od swojej poprzedniczki, choć można odnieść wrażenie, że jest nieco bardziej „spłaszczona”. Szkło na górze i sensor zdają się bowiem wystawać nieco mniej.

Na udostępnionych przez portal Android Authority renderach nie widać natomiast, jak szerokie ramki wokół wyświetlacza ma opaska Samsung Galaxy Fit 4. W poprzedniej generacji są one bardzo szerokie. Ciekawe, czy Koreańczycy zdołali je choć trochę zmniejszyć, żeby nieco unowocześnić wygląd.

W drodze jest też Samsung W27

Producent z Korei Południowej przygotowuje się do wprowadzenia na rynek nie tylko opaski Samsung Galaxy Fit 4, ale też – jak ujawnił jeden z renomowanych informatorów, Ice Universe – smartfona Samsung W27. Będzie to ekskluzywna wersja Samsunga Galaxy Z Fold 8 Ultra.

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Samsung W27 (źródło: Ice Universe | X)

Według Ice Universe smartfon Samsung W27 zostanie oficjalnie zaprezentowany w Chinach już 29 października 2026 roku.

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