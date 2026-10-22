Wykryto krytyczne luki w popularnym oprogramowaniu. Ministerstwo Cyfryzacji wydało ważny komunikat

Ministerstwo Cyfryzacji wydało ważny komunikat dotyczący wykrycia krytycznych luk w popularnym oprogramowaniu. W związku z tym zdecydowano się wyłączyć część rządowych stron, jednak przywoływana sytuacja dotyczy nie tylko ich, ale też wielu innych witryn i firm.

Krytyczne luki w szeroko wykorzystywanym oprogramowaniu

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało ważny komunikat, w którym informuje, że zespół CERT Polska ostrzega przed podatnościami w oprogramowaniu PHP, które jest szeroko wykorzystywane na całym świecie. Korzystają z niego m.in. WordPress, Joomla, WooCommerce czy PHPMyAdmin.

Wykryte luki są oznaczone identyfikatorami CVE-2026-109618 oraz CVE-2026-109619. Według Ministerstwa Cyfryzacji podatne są wszystkie wersje PHP, począwszy od 5.4, natomiast CERT Polska twierdzi, że podatność dotyczy wersji od 5.0 w górę.

Resort cyfryzacji informuje, że przywoływane luki pozwalają atakującemu na zdalne wykonanie dowolnych poleceń systemowych poprzez błędy w mechanizmie zarządzania pamięcią. Jest to krytyczna podatność, która wymaga jak najszybszej reakcji, szczególnie że rozwiązanie jest już dostępne.

Administratorzy stron, wykorzystujących oprogramowanie opierające się na języku programowania PHP, mogą już pobrać poprawioną wersję PHP. W przypadku opóźnienia aktualizacji, CERT Polska zaleca zinwentaryzowanie wszystkich usług korzystających z PHP oraz przygotowanie do natychmiastowego wdrożenia poprawki, a nawet tymczasowe wyłączenie usług wykorzystujących PHP dostępnych z internetu, o ile nie zakłóci to działalności organizacji.

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Przez luki w oprogramowaniu PHP wyłączono wiele stron internetowych i usług

Po ujawnieniu luk w oprogramowaniu PHP wyłączono m.in. dostęp do serwisu Wykop. Z kolei Centralny Ośrodek Informatyki podjął decyzję o czasowym wyłączeniu stron Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), działających w Systemie Scentralizowanego Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP). Co jednak ważne, czasowa niedostępność dotyczy wyłącznie stron działających w serwisie ssdip.bip.gov.pl, a nie wszystkich stron BIP w Polsce.

Orange również poinformował, że zdecydował się tymczasowo zawiesić dostęp do niektórych usług i aktualnie trwają prace nad jak najszybszym i najbezpieczniejszym ich przywróceniem. W komunikacie podano, że dotyczy to szeregu stron internetowych, usług i aplikacji w kilku spółkach zależnych i podmiotach Grupy Orange.