Hammer Blade 6 Pro 5G już dostępny w Polsce. Taka jest cena

Smartfon Hammer Blade 6 Pro 5G został oficjalnie zaprezentowany we wrześniu 2026 roku przy okazji targów IFA 2026 w Berlinie. Producent wówczas zapowiedział, że trafi do sprzedaży w Polsce w październiku i tak też się stało.

Co oferuje smartfon Hammer Blade 6 Pro 5G? (specyfikacja)

Jak przystało na smartfon Hammer, także ten model cechuje się wysoką wytrzymałością i odpornością. Producent wykorzystał w nim autorskie rozwiązanie o nazwie HEXCore, inspirowane heksagonalną strukturą plastra miodu, które pomaga rozpraszać energię uderzeń i tłumić drgania.

Mimo swojej „pancernej” budowy, smartfon Hammer Blade 6 Pro 5G jest całkiem smukły, gdyż ma grubość 9 mm. Pozostałe wymiary to 174 mm (wysokość) i 84 mm (szerokość). Jak na tego typu konstrukcję, nie jest też przesadnie ciężki, bowiem jego masa to 230 gramów.

Hammer Blade 6 Pro 5G (źródło: mPTech)

Smartfon Hammer Blade 6 Pro 5G oddaje do dyspozycji 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2712×1220 pikseli z odświeżaniem 120 Hz i szkłem Corning Gorilla Glass 5. generacji oraz 12 GB RAM, 256 GB pamięci wewnętrznej i slot na kartę microSD o pojemności do 1 TB. Jednostką centralną jest tutaj procesor MediaTek Dimensity 7400, a wszystko zasila akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 45 W i indukcyjnie z mocą 15 W. Dostępne jest również zwrotne ładowanie przewodowe.

Na pokładzie znajduje się też 64 Mpix kamera noktowizyjna obok 50 Mpix aparatu głównego z optyczną stabilizacją obrazu. Na przodzie jest zaś 32 Mpix aparat. Ponadto specyfikacja tego modelu obejmuje m.in. 5G, eSIM i NFC.

Warto też wiedzieć, że smartfon Hammer Blade 6 Pro 5G ma fabrycznie wgrany system Android 16 i producent obiecuje mu co najmniej jedną aktualizację Androida oraz aktualizacje zabezpieczeń przez 5 lat.

Hammer Blade 6 Pro 5G – cena w Polsce

Sugerowana cena Hammer Blade 6 Pro 5G w Polsce wynosi 2999 złotych. Standardowo smartfon objęty jest 24-miesięczną gwarancją, lecz można ją wydłużyć do 30 miesięcy, rejestrując zakup urządzenia.

Gdzie kupić? Hammer Blade 6 Pro 5G 12/256 GB ok. 2999 zł Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Warto przy okazji wspomnieć, że kilka dni temu do sprzedaży w Polsce trafił smartfon Hammer Construction 3 5G i Hammer Construction 3 Thermal 5G.