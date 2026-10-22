To pierwszy taki telefon dla seniora. Może zasmucić…

Na pierwszy rzut oka wygląda jak zwykły telefon z klapką, jednak w rzeczywistości jest to model, który został stworzony z myślą o seniorach. Choć sama idea wydaje się godna pochwały, to z drugiej strony obnaża brutalną rzeczywistość, w jakiej przyszło żyć osobom starszym.

HMD 2660 Flip Senior Edition to (niezwykły) telefon dla seniora

Już w marcu 2026 roku firma HMD Global ogłosiła nawiązanie współpracy z inTouch, dzięki której w ręce klientów zostaną oddane urządzenia ze sztuczną inteligencją, przeznaczoną specjalnie dla osób starszych i uruchamianą za pomocą jednego przycisku. Teraz do sprzedaży trafił pierwszy telefon dla seniora z taką AI – HMD 2660 Flip Senior Edition.

HMD 2660 Flip Senior Edition (źródło: HMD)

Telefon HMD 2660 Flip Senior Edition oferuje wbudowaną, wirtualną asystentkę Mary, która ma angażować seniora w przyjazną i naturalną rozmowę – nie tylko odpowiadać na jego pytania (z czym przede wszystkim kojarzona jest AI), ale też na przykład grać w gry i opowiadać historie. Producent podkreśla, że mówi ona powoli i daje więcej czasu na odpowiedź oraz stara się, żeby rozmowy były proste, lecz nie pozbawione głębszego sensu.

Do tego Mary będzie zapamiętywać poprzednie rozmowy, dzięki czemu z czasem ma być w stanie stworzyć głębszą, bardziej osobistą więź z użytkownikiem. Co więcej, producent twierdzi nawet, że wirtualna asystentka może w końcu stać się troskliwą przyjaciółką, z którą [senior – dop. red] może dzielić swój dzień.

Można powiedzieć, że HMD 2660 Flip Senior Edition to telefon dla seniora, który odpowiada na jego współczesne potrzeby. Z drugiej jednak strony dobitnie pokazuje, że dziś starsze osoby często są samotne i remedium na to może być sztuczny twór. Co więcej, bezpłatnie można rozmawiać z Mary tylko przez 5 godzin – później trzeba opłacać subskrypcję, kosztującą 19,90 euro (równowartość około 87 złotych) miesięcznie.

Sam telefon HMD 2660 Flip Senior Edition kosztuje natomiast 79,90 funtów brytyjskich (~420 złotych).

HMD 2660 Flip Senior Edition – specyfikacja

Chociaż HMD 2660 Flip Senior Edition oferuje dostęp do sztucznej inteligencji, stworzonej specjalnie z myślą o seniorach, to pod względem specyfikacji technicznej to wciąż „typowy” telefon z klapką. Wewnątrz ma 2,8-calowy ekran, natomiast na zewnątrz 1,77-calowy. Na klapce umieszczono też aparat o rozdzielczości VGA z diodą doświetlającą.

HMD 2660 Flip Senior Edition (źródło: HMD)

Urządzenie zapewnia również dostęp do LTE, Bluetooth 5.0, złącza słuchawkowego 3,5 mm i USB-C, za pośrednictwem którego można ładować (wymienny) akumulator o pojemności 1450 mAh. Według deklaracji producenta, wystarczy to na ponad 8 godzin rozmów.

Ponadto telefon HMD 2660 Flip Senior Edition oferuje 128 MB pamięci wewnętrznej (można dołożyć kartę microSD o pojemności do 32 GB), radio FM i odtwarzacz MP3, a całość pracuje pod kontrolą systemu S30+ oraz jest odporna na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klasy IP54.