Samsung szykuje nową opaskę. To już najwyższy czas

Podczas gdy konkurenci, tacy jak Huawei czy Xiaomi, wypuszczają nowe opaski każdego roku, Samsungowi z kolejnymi generacjami wcale się nie spieszy. Najnowszy model – Samsung Galaxy Fit 3 – pojawił się na początku 2024 roku po ponad 3-letniej przerwie, a następca jak dotąd nie został zapowiedziany. Mówi się jednak, że może ujrzeć światło dzienne za kilka miesięcy.

Nadciąga Samsung Galaxy Fit 4. I jest jedną wielką niewiadomą

Redakcja SamMobile przekonuje, że koreański producent przygotowuje się do premiery swojej najnowszej opaski do monitorowania zdrowia i aktywności. Samsung Galaxy Fit 4 ponoć już powstaje i pojawi się w sprzedaży jeszcze przed końcem 2026 roku. Za jeden z możliwych terminów prezentacji uznaje się wrzesień, kiedy to prawdopodobnie odbędzie się wydarzenie poświęcone premierze smartfona Samsung Galaxy S26 FE.

Niestety, szczegóły na temat tego urządzenia pozostają nieznane. Przypomnę więc, że Samsung Galaxy Fit 3 to całkiem przystępna cenowo opaska wyposażona w 1,6-calowy wyświetlacz AMOLED i komplet podstawowych czujników do codziennego monitorowania aktywności i zdrowia. Bazuje na lekkim systemie FreeRTOS i komunikuje się z aplikacją Samsung Health. Dodatkowo oferuje powiadomienia z opcją szybkich odpowiedzi, a całość wieńczy aluminiowy korpus cechujący się pyło- i wodoszczelnością w klasie IP68.

Samsung Galaxy Fit 3 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Co powinna zaoferować nowa opaska Samsunga?

Czego można by oczekiwać po następcy? Przede wszystkim dodania modułu GPS, który zapewniłby bardziej precyzyjne pomiary i w większym stopniu uniezależnił opaskę od telefonu. Mile widziany byłby także moduł NFC do płatności zbliżeniowych (ale na to akurat raczej bym się nie nastawiał).

Dobrze też, gdyby Samsung Galaxy Fit 4 zaoferował dłuższy czas pracy – na przykład spełnił (składaną przy okazji poprzedniej generacji) obietnicę 13-dniowego działania między ładowaniami. Podczas testów Trójka realnie nie wytrzymywała nawet tygodnia.

Istotna będzie też cena. Samsung Galaxy Fit 3 startował z poziomu 279 złotych i następca może być droższy, ale bez przesady. Wszak zaledwie kilka dni temu na polskim rynku zadebiutowała opaska Xiaomi Smart Band 10 Pro NFC z funkcją płatności zbliżeniowych, wbudowanym modułem GPS, bardzo jasnym wyświetlaczem AMOLED o przekątnej 1,74 cala, zestawem zaawansowanych czujników oraz akumulatorem zapewniającym do 3 tygodni działania między jednym ładowaniem a kolejnym – jej cena wynosi 399 złotych.